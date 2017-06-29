Подписан самый крупный контракт за 3 года: в Москве проходит IV Форум регионов Беларуси и России

Новости Беларуси. Пакет соглашений о сотрудничестве между Беларусью и Россией и первые контракты подписаны 29 июня в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одну из самых масштабных работ провели предприятия «Белнефтехима». Партнерские соглашений заключены более чем на 100 миллионов долларов. В общей сложности – 15 контрактов. Основной объем предусматривает поставки сырья.

Денис Тумаш, генеральный директор ООО «Белнефтехим-РОС» (Россия):

Подписан самый крупный контракт за 3 года на сумму 2,5 миллиарда российских рублей по поставке полиэфирного волокна производства «Могилевхимволокно» для дальнейшей переработки на производственных площадках Российской Федерации. 29 июня на площадке форума регионов работает выставка достижений в инновационной и научно-технической сфере. Здесь представлены десятки образцов высокотехнологичной продукции, в том числе в сфере электротранспорта и металлургии. Белорусские инновации объединены на выставке в 14 кластеров по нескольким направлениям.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации:

Важно, что к этой выставке проявляют огромный интерес губернаторы как России, так и руководители регионов Беларуси. Сегодня они уже понимают, что не просто надо наращивать объемы взаимной торговли – это безусловно надо. Но сегодня новый этап в нашем сотрудничестве – совместные предприятия, совместные крупные проекты, совместная кооперация в сфере высоких технологий. И мы наяву уже видим высокую степень экономической интеграции, которая сложилась между Россией и Беларусью.