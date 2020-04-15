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Меры стимулирования к использованию населением электрической энергии приняты в Беларуси

15 апреля 2020 06:49
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Новости Беларуси. Белорусам возместят часть расходов при подключении своих частных домов к электросетям. Размер компенсации – 20 % от стоимости выполненных работ, но не более 40 базовых величин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Меры стимулирования к использованию населением электрической энергии приняты в Беларуси-1

Такая мера закреплена в указе Президента, подписанном накануне.

Документ направлен на стимулирование граждан к использованию электрической энергии для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.  

Меры стимулирования к использованию населением электрической энергии приняты в Беларуси-4

Новшество касается жилья, где отсутствует централизованное газо- и теплоснабжение. Для того, чтобы воспользоваться этим правом, необходимо обращаться к местным властям.  

# Электроснабжение # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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