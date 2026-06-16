В Беларуси утвердили пакет научно-технических программ на ближайшую пятилетку. За это время в экономику и социальную сферу планируют внедрить более двух тысяч передовых разработок. Всего сформировано 26 профильных программ: 20 из них имеют республиканский статус, еще 6 – региональный. Акцент сделан на импортозамещении, цифровизации и создании высокотехнологичных производств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная задача для отечественной экономики сегодня – создание конкурентоспособной и экспортноориентированной продукции. Страна кардинально меняет стратегию: вместо закупки зарубежных технологий белорусские специалисты создают собственные уникальные разработки. За уходящую пятилетку в Беларуси реализованы более 2,5 тысяч проектов в разных отраслях экономики: от машиностроения и микроэлектроники до биотехнологий и медицины. В рамках научно-технических программ произведено продукции на сумму около 9,5 миллиардов рублей.

Сергей Красный, заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова:

Все наши разработки научные, во-первых, ориентированы на практическое здравоохранение. Что касается государственных научно-технических программ, они как раз и направлены на разработку новых методов оказания медицинской помощи. И в рамках подпрограммы злокачественного образования, которая проходила в 2021-2025 годах, было проведено 50 научных проектов. Каждый из них касался разработки новых методов диагностики и лечения злокачественных новообразований.

Татьяна Столярова, заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

Согласованы 26 научно-технических программ. Они наполняются конкретными заданиями прикладного характера, которые необходимо решать конкретным отраслям, конкретным госзаказчикам. Каждый регион сформировал свою научно-техническую программу. Все обеспечены бюджетным финансированием, 50-процентное софинансирование.