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Депутаты Мингорсовета внесли изменения в бюджет столицы

12 июня 2026 18:00
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Объем инвестпрограммы Минска увеличен. Изменения в городской бюджет внесены на очередной 19-й сессии Минского городского Совета депутатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Дополнительные средства направят на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры комплекса «Северный Берег», возведение нового корпуса дома-интерната для детей-инвалидов, оплату строительных работ по возведению инфекционного стационара, а также на реконструкцию корпусов 6-й городской клинической больницы и возведение нового снегосплавного пункта. 

Депутаты Мингорсовета внесли изменения в бюджет столицы-2

Виталий Якубов, депутат Минского городского Совета депутатов:
Как всегда, инвестпрограмма имеет социальную направленность. И перераспределяемые средства тоже идут в направлении строительства общежития для медицинских работников. Также большое направление имеют наши коллекторы для дождевых вод. Поэтому и туда деньги направляются тоже. Но повторю, что все деньги направятся на объекты, которые в этом году планируются либо к завершению, либо на новые объекты.

Обсудили на сессии и реализацию гражданских инициатив. На конкурс было подано более 70 проектов. Реализуют свыше полусотни из них. Большинство идей минчан направлено на развитие городской инфраструктуры.

Депутаты Мингорсовета внесли изменения в бюджет столицы-4

Вячеслав Кузнецов, председатель постоянной комиссии по самоуправлению и правопорядку Минского городского Совета депутатов:
Если по категориям, то это все поданные детские площадки игровые и спортивные площадки придомовой территории. Некоторые уже реализованы, некоторые будут открываться в преддверии национальных праздников, Дня города.

На реализацию гражданских инициатив направят практически 1 миллион 900 тысяч рублей. Отметим, согласно положению, 90% стоимости проекта оплачивается из местного бюджета, а оставшиеся 10 вносят сами граждане.

Долю городского электротранспорта в Минске планируют увеличить до 55% к 2030 году.

# Виталий Якубов # Вячеслав Кузнецов # Бюджет Минска

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