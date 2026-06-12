Депутаты Мингорсовета внесли изменения в бюджет столицы
Объем инвестпрограммы Минска увеличен. Изменения в городской бюджет внесены на очередной 19-й сессии Минского городского Совета депутатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Дополнительные средства направят на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры комплекса «Северный Берег», возведение нового корпуса дома-интерната для детей-инвалидов, оплату строительных работ по возведению инфекционного стационара, а также на реконструкцию корпусов 6-й городской клинической больницы и возведение нового снегосплавного пункта.
Виталий Якубов, депутат Минского городского Совета депутатов:
Как всегда, инвестпрограмма имеет социальную направленность. И перераспределяемые средства тоже идут в направлении строительства общежития для медицинских работников. Также большое направление имеют наши коллекторы для дождевых вод. Поэтому и туда деньги направляются тоже. Но повторю, что все деньги направятся на объекты, которые в этом году планируются либо к завершению, либо на новые объекты.
Обсудили на сессии и реализацию гражданских инициатив. На конкурс было подано более 70 проектов. Реализуют свыше полусотни из них. Большинство идей минчан направлено на развитие городской инфраструктуры.
Вячеслав Кузнецов, председатель постоянной комиссии по самоуправлению и правопорядку Минского городского Совета депутатов:
Если по категориям, то это все поданные детские площадки игровые и спортивные площадки придомовой территории. Некоторые уже реализованы, некоторые будут открываться в преддверии национальных праздников, Дня города.
На реализацию гражданских инициатив направят практически 1 миллион 900 тысяч рублей. Отметим, согласно положению, 90% стоимости проекта оплачивается из местного бюджета, а оставшиеся 10 вносят сами граждане.
Долю городского электротранспорта в Минске планируют увеличить до 55% к 2030 году.