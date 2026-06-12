Депутаты Мингорсовета внесли изменения в бюджет столицы

Дополнительные средства направят на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры комплекса «Северный Берег», возведение нового корпуса дома-интерната для детей-инвалидов, оплату строительных работ по возведению инфекционного стационара, а также на реконструкцию корпусов 6-й городской клинической больницы и возведение нового снегосплавного пункта.

Виталий Якубов, депутат Минского городского Совета депутатов:

Как всегда, инвестпрограмма имеет социальную направленность. И перераспределяемые средства тоже идут в направлении строительства общежития для медицинских работников. Также большое направление имеют наши коллекторы для дождевых вод. Поэтому и туда деньги направляются тоже. Но повторю, что все деньги направятся на объекты, которые в этом году планируются либо к завершению, либо на новые объекты.

Обсудили на сессии и реализацию гражданских инициатив. На конкурс было подано более 70 проектов. Реализуют свыше полусотни из них. Большинство идей минчан направлено на развитие городской инфраструктуры.