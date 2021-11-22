Прямой эфир

В Беларуси установлен особый порядок формирования цен на импортируемую гречку

22 ноября 2021 17:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Особый порядок формирования цен на импортируемую гречку установлен до конца 2021 года. Теперь торговые организации могут повысить цены в пределах сопоставимого повышения со стороны импортера. При этом стоимость пересчитывают по курсу Нацбанка на соответствующую дату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси установлен особый порядок формирования цен на импортируемую гречку-1

Напомним, что изменения коснулись и гречки с пометкой Мade in Belarus. Так, еще на три месяца продлен запрет на вывоз гречневой крупы за пределы нашего государства, в том числе и в страны ЕАЭС. Одна из причин – не допустить нарушения международных договоренностей по экспорту зерна.  

Читайте также:  

Чем грозит бизнесу транспортный коллапс на польско-белорусской границе?  

Основными темами форума GBCregions в Витебске станут цифровые решения в энергетике и культуре  

Сколько белорусы готовы потратить в «Чёрную пятницу»? Результаты опроса  

# Государственная политика в области ценообразования # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Чем грозит бизнесу транспортный коллапс на польско-белорусской границе?
22 ноября 2021 17:22

Чем грозит бизнесу транспортный коллапс на польско-белорусской границе?

На выставке «Экспо-2020» в Дубае пройдёт День Беларуси. В мероприятиях примет участие Роман Головченко
22 ноября 2021 06:33

На выставке «Экспо-2020» в Дубае пройдёт День Беларуси. В мероприятиях примет участие Роман Головченко

Минсельхозпрод: экспорт продовольствия по итогам 2021 года может превысить 6 млрд долларов
21 ноября 2021 17:44

Минсельхозпрод: экспорт продовольствия по итогам 2021 года может превысить 6 млрд долларов