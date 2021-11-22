В Беларуси установлен особый порядок формирования цен на импортируемую гречку

Новости Беларуси. Особый порядок формирования цен на импортируемую гречку установлен до конца 2021 года. Теперь торговые организации могут повысить цены в пределах сопоставимого повышения со стороны импортера. При этом стоимость пересчитывают по курсу Нацбанка на соответствующую дату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, что изменения коснулись и гречки с пометкой Мade in Belarus. Так, еще на три месяца продлен запрет на вывоз гречневой крупы за пределы нашего государства, в том числе и в страны ЕАЭС. Одна из причин – не допустить нарушения международных договоренностей по экспорту зерна.

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