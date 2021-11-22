Прямой эфир

Чем грозит бизнесу транспортный коллапс на польско-белорусской границе?

22 ноября 2021 17:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Крупные мировые экспортеры уже начали подсчитывать убытки. Все из-за транспортного коллапса на польско-белорусской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Чем грозит бизнесу транспортный коллапс на польско-белорусской границе?-1

Восточные границы Польши с Беларусью – и сухопутная, и воздушная – это выгодные ворота для всего Евросоюза. А есть еще Евразийский экономический союз, страны ШОС. Китай в 2020 году вообще впервые стал крупнейшим торговым партнером Европы. Возьмем, к примеру, только один пункт пропуска «Берестовица» – «Бобровники». Здесь через польско-белорусскую границу проходило около 10 % российского импорта. Сейчас перед КПП образовалась 25-километровая пробка из грузовиков, время перехода границы увеличилось до 80 часов. При этом простой одной фуры обходится минимум в 1 400 рублей в сутки. Ущерб бизнесу очевиден.  

При этом белорусские таможенники готовы оформлять до полутысячи автомобилей в сутки, а вот на сопредельной стороне принимают всего около 300.  

Читайте также: 

В Беларуси установлен особый порядок формирования цен на импортируемую гречку

Основными темами форума GBCregions в Витебске станут цифровые решения в энергетике и культуре

Сколько белорусы готовы потратить в «Чёрную пятницу»? Результаты опроса

# Экономика # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На выставке «Экспо-2020» в Дубае пройдёт День Беларуси. В мероприятиях примет участие Роман Головченко
22 ноября 2021 06:33

На выставке «Экспо-2020» в Дубае пройдёт День Беларуси. В мероприятиях примет участие Роман Головченко

Минсельхозпрод: экспорт продовольствия по итогам 2021 года может превысить 6 млрд долларов
21 ноября 2021 17:44

Минсельхозпрод: экспорт продовольствия по итогам 2021 года может превысить 6 млрд долларов

Недорогие и можно быстро построить. В Могилёвской области всё чаще возводят фермы с тентовым ангаром
21 ноября 2021 11:53

Недорогие и можно быстро построить. В Могилёвской области всё чаще возводят фермы с тентовым ангаром