Чем грозит бизнесу транспортный коллапс на польско-белорусской границе?

Восточные границы Польши с Беларусью – и сухопутная, и воздушная – это выгодные ворота для всего Евросоюза. А есть еще Евразийский экономический союз, страны ШОС. Китай в 2020 году вообще впервые стал крупнейшим торговым партнером Европы. Возьмем, к примеру, только один пункт пропуска «Берестовица» – «Бобровники». Здесь через польско-белорусскую границу проходило около 10 % российского импорта. Сейчас перед КПП образовалась 25-километровая пробка из грузовиков, время перехода границы увеличилось до 80 часов. При этом простой одной фуры обходится минимум в 1 400 рублей в сутки. Ущерб бизнесу очевиден.

При этом белорусские таможенники готовы оформлять до полутысячи автомобилей в сутки, а вот на сопредельной стороне принимают всего около 300.

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