Сколько белорусы готовы потратить в «Чёрную пятницу»? Результаты опроса

Новости Беларуси. Белорусы стали больше доверять онлайн-покупкам, и такой шопинг уже вошел в привычку. Так, за шесть месяцев 2021 года количество интернет-магазинов в Беларуси увеличилось на 5,7 %. При этом число электронных покупок выросло на 51 %, а их сумма на 37 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виртуальные магазины анализируют предновогодний спрос, при этом «Черная пятница» уже не дремлет. Что интересно, согласно опросу, белорусы используют «Черную пятницу» скорее как эмоциональный проект – большинство (58 %) планирует принять участие. Четверть опрошенных не хотят тратить на распродаже больше 50 рублей. Больший интерес в fashion-сегменте, гаджетах и электронике. И фантастически высок процент людей, которые будут оплачивать покупки банковской картой – почти 80 %.