Прямой эфир

Сколько белорусы готовы потратить в «Чёрную пятницу»? Результаты опроса

22 ноября 2021 17:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусы стали больше доверять онлайн-покупкам, и такой шопинг уже вошел в привычку. Так, за шесть месяцев 2021 года количество интернет-магазинов в Беларуси увеличилось на 5,7 %. При этом число электронных покупок выросло на 51 %, а их сумма на 37 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сколько белорусы готовы потратить в «Чёрную пятницу»? Результаты опроса-1

Виртуальные магазины анализируют предновогодний спрос, при этом «Черная пятница» уже не дремлет. Что интересно, согласно опросу, белорусы используют «Черную пятницу» скорее как эмоциональный проект – большинство (58 %) планирует принять участие. Четверть опрошенных не хотят тратить на распродаже больше 50 рублей. Больший интерес в fashion-сегменте, гаджетах и электронике. И фантастически высок процент людей, которые будут оплачивать покупки банковской картой – почти 80 %.  

Сколько белорусы готовы потратить в «Чёрную пятницу»? Результаты опроса-4

И напоследок вы можете видеть официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам.  

Читайте также:  

В Беларуси установлен особый порядок формирования цен на импортируемую гречку  

Основными темами форума GBCregions в Витебске станут цифровые решения в энергетике и культуре  

Чем грозит бизнесу транспортный коллапс на польско-белорусской границе?  

# Торговля в Беларуси # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Основными темами форума GBCregions в Витебске станут цифровые решения в энергетике и культуре
22 ноября 2021 17:29

Основными темами форума GBCregions в Витебске станут цифровые решения в энергетике и культуре

В Беларуси установлен особый порядок формирования цен на импортируемую гречку
22 ноября 2021 17:24

В Беларуси установлен особый порядок формирования цен на импортируемую гречку

Чем грозит бизнесу транспортный коллапс на польско-белорусской границе?
22 ноября 2021 17:22

Чем грозит бизнесу транспортный коллапс на польско-белорусской границе?