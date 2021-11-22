Сколько белорусы готовы потратить в «Чёрную пятницу»? Результаты опроса

Новости Беларуси. Белорусы стали больше доверять онлайн-покупкам, и такой шопинг уже вошел в привычку. Так, за шесть месяцев 2021 года количество интернет-магазинов в Беларуси увеличилось на 5,7 %. При этом число электронных покупок выросло на 51 %, а их сумма на 37 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.