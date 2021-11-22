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Основными темами форума GBCregions в Витебске станут цифровые решения в энергетике и культуре

22 ноября 2021 17:29
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Новости Беларуси. Основными темами регионального форума «Государство. Бизнес. Граждане – регионы» станут цифровые решения в нефтехимической, энергетической, лесной и культурной сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Основными темами форума GBCregions в Витебске станут цифровые решения в энергетике и культуре-1

Этот форум четвертый по счету, и примет его город на Двине – Витебск. Представят крупные цифровые проекты, связанные с информационными системами музеев, библиотек и архивов. Особенно важный стартап – масштабное хранилище на Республиканской облачной платформе.  

Основными темами форума GBCregions в Витебске станут цифровые решения в энергетике и культуре-4

Андрей Агеенко, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО «Белорусские облачные технологии»:  
Можем говорить о том, что вся сфера сама себя начала оцифровывать и она двинулась в правильном направлении. Больше доступности этого контента, у нас больше возможностей попадать к этому контенту, нам не надо уже ходить сегодня в библиотеку или в музей, чтобы что-то посмотреть. Если это оцифровано, то это мы можем получить. Соответственно, сами предприятия стремятся к тому, чтобы как можно больше оцифровать. Мы даем возможности для размещения и делаем доступным этот контент для всех.  

Региональный форум в Витебске пройдет 25 ноября.  

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# It-технологии # Экономика # Андрей Агеенко # Кристина Сущеня # Фотофакт

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