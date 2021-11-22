Основными темами форума GBCregions в Витебске станут цифровые решения в энергетике и культуре

Новости Беларуси. Основными темами регионального форума «Государство. Бизнес. Граждане – регионы» станут цифровые решения в нефтехимической, энергетической, лесной и культурной сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Основными темами регионального форума «Государство. Бизнес. Граждане – регионы» станут цифровые решения в нефтехимической, энергетической, лесной и культурной сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот форум четвертый по счету, и примет его город на Двине – Витебск. Представят крупные цифровые проекты, связанные с информационными системами музеев, библиотек и архивов. Особенно важный стартап – масштабное хранилище на Республиканской облачной платформе.
Андрей Агеенко, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО «Белорусские облачные технологии»:
Можем говорить о том, что вся сфера сама себя начала оцифровывать и она двинулась в правильном направлении. Больше доступности этого контента, у нас больше возможностей попадать к этому контенту, нам не надо уже ходить сегодня в библиотеку или в музей, чтобы что-то посмотреть. Если это оцифровано, то это мы можем получить. Соответственно, сами предприятия стремятся к тому, чтобы как можно больше оцифровать. Мы даем возможности для размещения и делаем доступным этот контент для всех.
Региональный форум в Витебске пройдет 25 ноября.
Читайте также:
В Беларуси установлен особый порядок формирования цен на импортируемую гречку
Чем грозит бизнесу транспортный коллапс на польско-белорусской границе?
Сколько белорусы готовы потратить в «Чёрную пятницу»? Результаты опроса