Основными темами форума GBCregions в Витебске станут цифровые решения в энергетике и культуре

Андрей Агеенко, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО «Белорусские облачные технологии»:

Можем говорить о том, что вся сфера сама себя начала оцифровывать и она двинулась в правильном направлении. Больше доступности этого контента, у нас больше возможностей попадать к этому контенту, нам не надо уже ходить сегодня в библиотеку или в музей, чтобы что-то посмотреть. Если это оцифровано, то это мы можем получить. Соответственно, сами предприятия стремятся к тому, чтобы как можно больше оцифровать. Мы даем возможности для размещения и делаем доступным этот контент для всех.

Региональный форум в Витебске пройдет 25 ноября.

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