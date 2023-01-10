В Беларуси установили ограничения на вылов рыбы

Новости Беларуси. В стране установлены квоты на вылов рыбы в 2023 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нормы на добычу определены персонально для каждого арендованного или предоставленного в безвозмездное пользование рыболовного угодья. Список из 75 мест размещен на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Так, в новом году арендаторам разрешено выловить порядка 860 тонн рыбы при промысловом рыболовстве и около 770 тонн при платной любительской ловле.

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