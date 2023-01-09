В Беларуси будут больше делать кормов для кошек и собак

Новости Беларуси. В Беларуси будут производить больше кормов для кошек и собак. Новая линия по производству еды для домашних животных появится на Жабинковском комбикормовом заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2022 году здесь модернизировали оборудование по выпуску сухих кормов. Это позволит увеличить объемы производства до 6 тысяч тонн в год. Наладить новую линию планируют до середины следующего года.

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