Прямой эфир

В Беларуси будут больше делать кормов для кошек и собак

09 января 2023 18:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси будут производить больше кормов для кошек и собак. Новая линия по производству еды для домашних животных появится на Жабинковском комбикормовом заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси будут больше делать кормов для кошек и собак-1

В 2022 году здесь модернизировали оборудование по выпуску сухих кормов. Это позволит увеличить объемы производства до 6 тысяч тонн в год. Наладить новую линию планируют до середины следующего года.

Больше новостей экономики за 9 января читайте здесь.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Домашние животные # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси изменят порядок выплаты пенсий
09 января 2023 18:07

В Беларуси изменят порядок выплаты пенсий

Новости экономики за 09.01.2023
09 января 2023 18:05

Новости экономики за 09.01.2023

Как меняются налоги и сколько денег пойдёт на зарплаты бюджетникам? Рассказал первый замминистра финансов
08 января 2023 18:17

Как меняются налоги и сколько денег пойдёт на зарплаты бюджетникам? Рассказал первый замминистра финансов