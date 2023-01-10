Новости экономики за 10.01.2023

На форуме «ЕАЭС – Индонезия» обсудят поставки продукции МАЗа в Азию.

Новости Беларуси. На торгах 10 января российский рубль подорожал, доллар и юань упали в цене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, курс американской валюты составил 2,6 белорусского рубля, за 10 юаней просят 3 рубля 9 копеек. Валюта России, напротив, укрепилась в цене на 0,02 % и составила 3 рубля 8 копеек.

Читайте также:

В Беларуси под яровой сев накоплено более 30% минеральных удобрений

«Гродно Азот» проведет реконструкцию производств до 2026 года

В Беларуси установили ограничения на вылов рыбы в 2023-м