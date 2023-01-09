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В Беларуси изменят порядок выплаты пенсий

09 января 2023 18:07
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Новости Беларуси. В Беларуси изменят порядок выплаты пенсий. Соответствующий законопроект внесен в Палату представителей. Поправки касаются в том числе закона «О пенсионном обеспечении». Меняется место, где можно получать выплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси изменят порядок выплаты пенсий-1

В действующей версии есть выбор между почтой, банком и организациями, осуществляющими доставку пенсий. В новой только один вариант – банк. Но есть исключения. По-прежнему выбирать между ранее упомянутыми вариантами могут пенсионеры в возрасте 70 лет и старше в Минске, в райцентрах и городах областного подчинения, от 65 лет и старше – в других населенных пунктах и инвалиды I и II групп.

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# Пенсии # Экономика # Фотофакт

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