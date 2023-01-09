Новости экономики на РТР-Беларусь за 09.01.2023

Новости Беларуси. Отечественные предприятия успешно перестроились на антисанкционный лад, Минфин поднял закупочные цены на драгоценные металлы, а производитель из Брестской области готов потеснить с полок импортные корма для кошек и собак. Подробности в обзоре экономических событий в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь.

Белорусские предприятия сумели найти новые рынки сбыта Несмотря на санкционное давление, белорусские предприятия сумели успешно перестроиться на новый лад, найти новые рынки сбыта и наметить амбициозные проекты на 2023 год. Так, на заводе «Гродно Азот» планируют отремонтировать два крупных цеха, запустить производство нескольких новых видов продукции. Средства предоставят инвесторы, срок выполнения около трех лет. На предприятии наращивают чистую прибыль и расширяют ассортимент: например, скоро начнется выпуск жидкого кислорода для больниц. А предприятие «Белшина» по итогам 2022 года работало эффективнее, чем годом ранее. Продукцию модернизируют, чтобы успешно конкурировать на мировом рынке. Идут переговоры с иностранными партнерами по расширению поставок. Среди клиентов как страны дальней дуги, так и отечественные заказчики, например, БелАЗ и МТЗ.

В Беларуси увеличились закупочные цены на драгметаллы Условия сдачи драгметаллов в Беларуси стали выгоднее. О поднятии закупочных цен сообщили в Министерстве финансов. Стоимость увеличена впервые с августа 2022 года. Теперь за грамм золота 900 пробы дают более 120 рублей. Речь идет как об изделиях, так и о ломе. Чуть меньше предлагают за драгоценный металл в виде зубных протезов: 118 рублей за грамм. Платина подорожала примерно на 15 %: грамм может принести почти 71 рубль. Прейскуранты установлены для физических лиц. При этом цены на драгметаллы в слитках и монетах определяются по-другому. В 2022 году Министерство финансов изменяло закупочные цены пять раз. После повышения цен в марте, их в несколько этапов снижали до конца лета.

В Беларуси будут больше делать кормов для кошек и собак Белорусское предприятие готово заместить импортные корма для кошек и собак. Производитель обещает поднять планку качества до уровня топовых европейских марок. На заводе, который находится в Брестской области, в 2022 году модернизировали линию по выпуску сухих кормов. Это позволит в год производить до 6 тысяч тонн продукции. Спрос высокий. По словам руководства предприятия, большую часть кормов раскупают сразу после изготовления. На инвестиционные средства построят и вторую производственную линию, которую планируют запустить через полтора года. Корм для кошек и собак, в том числе сегмента премиум, не в новинку для завода: здесь уже освоили выпуск такой продукции. Сырье на 50 % – отечественное. Остальное поставляется по специально разработанным альтернативным маршрутам. Курсы основных валют, установленных Нацбанком.