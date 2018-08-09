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Новости экономики за 09.08.2018

09 августа 2018 16:43
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Новости Беларуси. Какая продукция в лидерах экспортного товарооборота белорусской универсальной товарной биржи, сколько литров пива экспортировали в Евросоюз, скажутся ли на экономике нашей страны ожидаемые санкции США в отношении России и на какую помощь государства могут рассчитывать жители сельской местности и малых городов.

В базе данных столичной службы занятости более 16 тысяч вакансий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Получается, на одного безработного только в Минске приходится более 11 предложений работы.

Новости экономики за 09.08.2018-1

СУБСИДИИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Каждый пятый безработный житель сельской местности, временно не трудоустроенный, получил субсидию от государства на организацию предпринимательской деятельности. Господдержку получили и те, кто предоставляет услуги в сфере агроэкотуризма и ремесленной деятельности. За полгода субсидии получили 923 сельчанина по всей стране.

Новости экономики за 09.08.2018-4

Размер субсидии на предпринимательскую деятельность – 11 величин бюджета прожиточного минимума или 2350 рублей. Для агроэкотуризма или ремесленничества это уже 3 205 рублей.

Новости экономики за 09.08.2018-7

В ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕС-ИНИЦИАТИВЫ

В 10 раз увеличилось число населенных пунктов в Минской области, которые попадают под действие указа о льготах для бизнеса в малых городах и на селе. Развивать торговлю, пункты общественного питания и бытового обслуживания отныне можно в населенных пунктах с численностью жителей до 210 человек. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выступает с инициативой предоставить предпринимателям в регионах дополнительные льготы по электроэнергии, транспорту, аренде, налоговым исчислениям, а наряду с этим, увеличить срок действия указа до 10 лет и более. Это даст возможность людям с большей уверенностью инвестировать в бизнес в регионах.

Новости экономики за 09.08.2018-10

ЭКСПОРТНЫЕ СДЕЛКИ БУТБ

Экспортные сделки с лесопродукцией на площадке БУТБ выросли почти на четверть, достигнув 382 миллионов рублей. Практически весь объем экспорта пришелся на три группы товаров: пиломатериалы, щепу и древесные отходы, а также топливные брикеты и гранулы. За 7 месяцев экспорт товаров через биржу составил почти полмиллиарда рублей, на 20 % превзойдя показатель прошлого года.

Курс российского рубля обвалился до двухлетнего минимума и вернулся к уровню ноября 2016 года

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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