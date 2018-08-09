Новости экономики за 09.08.2018

Новости Беларуси. Какая продукция в лидерах экспортного товарооборота белорусской универсальной товарной биржи, сколько литров пива экспортировали в Евросоюз, скажутся ли на экономике нашей страны ожидаемые санкции США в отношении России и на какую помощь государства могут рассчитывать жители сельской местности и малых городов.

В базе данных столичной службы занятости более 16 тысяч вакансий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Получается, на одного безработного только в Минске приходится более 11 предложений работы.