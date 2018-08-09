Безопасная уборочная: как сделать так, чтобы горящая пора обошлась без пожаров?

На селе говорят – не тот урожай, что в поле, а тот, что в амбаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы аврал уборочной прошел без потерь, в поле каждый день выходят и спасатели. Огнетушители, лопаты, противопожарное полотно – все это неотъемлемая часть комплектации комбайна. А знания правил пожарной безопасности обязательны для каждого механизатора. Кроме того работать в поле зерноуборочные машины должны в сопровождении пожарной техники. В случае возгорания все зависит от правильных действий комбайнера, на спасение машины в поле у него есть считанные минуты.

Александр Добриян, СТВ:

Комбайн – это не просто металлоконструкции. Это 500 литров дизельного топлива, 100 литров масла, сотни килограммов резины и пластмасс, а вокруг гектары иссушенных в порох полей. Здесь есть чему гореть.

Четыре огнетушителя, две лопаты, противопожарное полотно и, конечно, умение всем этим пользоваться в критической ситуации. Требования к экипажам комбайнов строгие.

Александр Кашицкий, механизатор:

Проверяю, чтобы огнетушители были исправны, лопаты на месте. Это не прихоть. Это для себя, чтоб все было под рукой.

На приобретение первичных средств пожаротушения к уборочной в этом хозяйстве потратили три с половиной тысячи рублей. С математикой здесь все в порядке.

Нина Стрижак, ведущий специалист по охране труда сельхозпредпрития:

По сегодняшним меркам стоимость комбайна, наверное, все это компенсирует. Потому что, если что-то случится с комбайном – это большие деньги.

Комбайны работают в поле только в сопровождения пожарной или приспособленной для тушения пожаров техники. Иван Скакун второй сезон отвечает за безопасность в своем хозяйстве. В его распоряжении трактор МТЗ-82 и 11 тонн воды.

Иван Скакун, тракторист-машинист сельхозпредприятия:

Жара, комбайн, там температура около сотки, а эта полова моментом загорается. А комбайн мгновенно загорается, секунды.

Про то, что ставки в поле велики в целом, как показывает практика, аграрии стараются не забывать. Но есть и те, кому нужно напомнить.

Евгений Капельчук, начальник Речицкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Результат он есть. Даже в этом хозяйстве, в котором мы сейчас находимся, первый выезд в поле был без приспособленной для пожаротушения машины. Мы комбайны вернули. И на следующий день они уже вышли в сопровождении подготовленной машины и готовых к тушению возгораний людей.