«Спрос на белорусское мороженое в Китае будет высоким» – делегация из Янчжоу, посещая Могилёвскую область

Новости Беларуси. Белорусские регионы наводят экономические мосты с провинциями Китая,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в эти дни с деловым визитом в Могилёвской области делегация города Янчжоу. В Беларусь зарубежные гости прибыли с определенными целями. Есть интерес увеличить поставки из Могилёва говядины и молочной продукции.

Речь об этом шла во время посещения предприятий региона. На одном из холдингов гости не только увидели процесс производства, но и смогли оценить вкус белорусского мороженого, сыра, йогуртов. С китайскими партнёрами предприятие сотрудничает уже несколько лет. Начинали с поставок цельного и сухого молока, сыворотки. А в 2018 году впервые отправили сливочное масло. Уже отгружено почти 50 тонн этой продукции.

Чэнь Жунцзинь, заместитель председателя ассоциации промышленных и торговых предприятий города Янчжоу:

Китай не может сам себя обеспечивать молочными продуктами. У нас очень много населения. Мы много закупаем в Австралии и Новой Зеландии. Но сейчас готовы больше импортировать молока из Беларуси. Нам нравится качество. И сегодня мы ещё раз убедились, что это натуральный продукт. Лично мне очень понравилось мороженое, у нас такого нет. Надо подумать о способах транспортировки. Уверен, спрос на белорусское мороженое в Китае будет высоким.

Светлана Сташевская, заместитель директора молочного холдинга:

Объёмы постоянно растут. Для этого проводится существенная работа. Я вам скажу больше - объёмы растут не только на китайский рынок, у нас деверсификация идёт очень активно и в настоящее время у нас 15 стран-партнёров, куда мы значительную часть нашей продукции поставляем.