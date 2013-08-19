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С начала 2013 года количество бизнесменов в Минской области увеличилось на 10%

19 августа 2013 14:47
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Новости Беларуси. Бизнес-бум на Минщине. С начала 2013 года количество коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей в столичном регионе увеличилось на 10%. Сейчас на Минщине уже около 35 тысяч предпринимателей.

Подобная ситуация наблюдается и на Солигорщине. Одновременно растут и налоговые поступления от владельцев предприятий малого и среднего бизнеса. Их вклад в местный бюджет возрос более, чем вдвое.

Сегодня в Солигорске предприниматели заняли все ниши экономики. Наибольшее количество бизнесменов – в сфере торговли и услуг – около 70% от общего количества. К слову, свое дело в «городе шахтеров» открывают не только местные жители. Инвестируют в экономику района жители столицы и иностранцы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Ковалевская, начальник отдела экономики Солигорского райисполкома:
Наметилась устойчивая тенденция развития малого и среднего предпринимательства в Солигорском районе. Так, по состоянию на 1 августа текущего года зарегистрировано 3923 индивидуальных предпринимателя, 973 коммерческие организации. За январь-июль текущего года уже зарегистрировано 355 индивидуальных предпринимателей и 90 коммерческих организаций. Темпы роста составляют, соответственно, 35% и 43% к аналогичному периоду прошлого года. Это и здоровая конкуренция, и появление новых видов товаров и услуг на рынке. и также это поступления в бюджет увеличение. Поэтому я думаю, что увеличение количества предпринимателей, малых организаций – это всё-таки плюс и для города, и для района, и в целом для Минской области.

# Экономика # Бизнес в Беларуси # Татьяна Ковалевская # Солигорский райисполком

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