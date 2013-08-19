Современные объекты для хранения сельхозпродукции появятся в Минской области в 2013 году

Новости Беларуси. Овоще- и картофелехранилище на 40 тысяч будут введены в строй в Минской области в 2013 году. Современные объекты для хранения сельхозпродукции появятся в Смолевичском и Солигорском районах. Еще около 30 тысяч тонн овощей будут зимовать в реконструированных помещениях.

В целом на Минщине надлежащие условия по поддержанию микроклимата созданы на большинстве объектов. Таким образом, уже в 2012 году аграрии региона прекратили практику хранения овощей в буртах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.