В Беларуси убрано 30% посевных площадей

Новости Беларуси. 30 % убранных площадей и общий намолот почти 2,5 миллиона тонн. С таким результатом встретили 31 июля аграрии Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас за их работой наблюдает вся страна. На кону – продовольственная безопасность.

Урожайность зерновых в 2020 году значительно выше прошлогодней и составляет 38,3 центнера с гектара. Почти половину площадей убрали в Бересткой и Гомельской областях. Прибавляют по мере вызревания хлебов и остальные регионы.