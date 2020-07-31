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В Беларуси убрано 30% посевных площадей

31 июля 2020 08:08
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Новости Беларуси. 30 % убранных площадей и общий намолот почти 2,5 миллиона тонн. С таким результатом встретили 31 июля аграрии Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас за их работой наблюдает вся страна. На кону – продовольственная безопасность.

В Беларуси убрано 30% посевных площадей-1

Урожайность зерновых в 2020 году значительно выше прошлогодней и составляет 38,3 центнера с гектара. Почти половину площадей убрали в Бересткой и Гомельской областях. Прибавляют по мере вызревания хлебов и остальные регионы.

В Беларуси убрано 30% посевных площадей-4

Рекордсменом по намолотам с гектара остается Гродненская область: почти 50 центнеров.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

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