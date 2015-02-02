Глава белорусского Минсельхозпрода: Наши действия честны в отношении РФ

Новости Беларуси. Беларусь не допускала транзита через свою территорию в Россию товаров, попавших под эмбарго. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц, комментируя заявление российской стороны о том, что наша страна пропускает запрещенную плодоовощную продукцию.

Претензии касаются тех фактов, когда продукция следовала не в РФ, а в Казахстан.

Чтобы не было недоразумений в будущем, российским специалистам предлагается сопровождать следующий в Казахстан груз до самой границы. Пока ответ от российской стороны не получен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Наши действия честны в отношении РФ. Нам импонирует решение Россельхохнадзора, специалисты которого в декабре 2014 года посещали наши предприятия и границы. С их слов и заверений, не было ни одной претензии к службам фитосанитарной, ветеринарной, по вопросам дисциплины и порядочности по поводу пропуска машин с грузами в РБ.

Вопрос возобновления в Россию поставок говядины планируют обсудить 3 февраля на площадке ЕЭК в Москве. Речь идет о девяти белорусских предприятиях, на которые ранее был наложен запрет на экспорт этого вида мяса в Россию.