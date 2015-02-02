Беларусь планирует нарастить поставки мясо-молочной продукции в Грузию: подписан протокол

Новости Беларуси. 2 февраля в Минске министры аграрных ведомств двух стран подписали протокол, в котором выразили намерение нарастить поставки мясо-молочной продукции в Грузию. Кроме экспорта продуктов есть интерес торговать с Грузией и белорускими тракторами. Наша сельхозтехника придется весьма кстати местным фермерам. И по словам экспертов, есть реальная возможность увеличить существующий товарооборот в 62 миллиона долларов.

Министр сельского хозяйства Грузии заверил, что дальнейшее сотрудничество с Беларусью будет плодотворным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отар Данелия, министр сельского хозяйства Грузии:

Покупатели довольны. Мы ценим продукты из Беларуси.