Простые белорусы создают аналоги импортных «прысмаков». Появятся ли эти продукты на прилавках магазинов?

Новости Беларуси. По-настоящему сладкая жизнь белорусских продуктов на отечественных прилавках могла бы начаться после того, как этого захотят производители. Уже много лет цифры говорят, что, покупая продовольственные товары, белорусы выбирают, что называется, «свое». Что же касается непродовольственных товаров (косметика, бытовая техника), то здесь в основном лидерство держит импорт. Однако все-таки зарубежного продовольствия, аналоги которого вполне могли бы выпускать и в Беларуси, на прилавках хватает. Но это валюта, высокие цены и вопросы натуральности продуктов.

Это сейчас Николай Иванович со знанием дела рассказывает о пользе лесного урожая. А были времена, когда попросту подворовывал любимые сладости из бабушкиных запасов.

Николай Булай:

Четко помню у бабушки на печке небольшой мешочек, который разрешалось развязывать только бабушке, но какие бы мы не были послушные, мы все равно пытались свою руку запустить в закрома.

Все, что сегодня стоит на столе – из лепельских лесов-заповедников. Нашей традиции сушить грибы, фрукты-овощи уже не одно столетие. И дело не только в том, чтобы любимыми сладостями себя побаловать.

Николай Булай:

Если есть какая-то хворь, то на ее вырастет соответствующее лекарство. Именно не произведется, а вырастет.

Николай Иванович сетует на современных медиков. О целебных свойствах натуральных продуктов они слишком редко вспоминают. Вот, черника. Для глаз продукт незаменимый, особенно подходит всем, кто часами сидит за монитором. Сердечная ягода – боярышник. Облепиха затянет любые раны, а 10 ягод рябины избавляют от головной боли.

Николай Булай:

В старину рекомендовали: чтобы избавиться от всей хворей, отпугнуть их от организма человека, достаточно просто посидеть под сенью дерева рябины.

Продолжаем изучать и пробовать содержимое лесной аптечки. Голубика, брусника, клюква. Жаропонижающее, что-то от давления, что-то от простуды. Средства на любой случай. И для лечения, и для профилактики.

Николай Булай:

Я бы рекомендовал всем нашим уважаемым белорусам есть те харчи, которые выросли на нашей родной земле.

И даже печенью с чипсами Николай Иванович нашел полезную альтернативу. В составе – только яблоки из собственного сада. Технология такая же, как при обычной сушке, только с небольшим секретом. Это яблочные чипсы.

Николай Булай:

Они должны быть высушены, но не пересушены, чтобы не потеряли свой цвет, нежный аромат, чтобы вы, когда положили в рот, получили от этого удовольствие.

Пока предприятия не догадались поставить на поток белорусские традиции, Николай Иванович на месте не стоит. Вслед за яблочными чипсами созрел уже не один эксперимент.

Николай Булай:

Будут клубничные чипсы.

И если когда-то собирал и готовил любимые с детства лакомства только для себя, то сегодня это уже хобби, приносящее доход.

Отправляемся на местный рынок. Ведь о своем лесном урожае Николай Иванович говорит как об экспортной продукции: местные-то приверженники лепельских традиций свои закрома в сезон и сами заполнили до отказа, а вот проезжающие не прочь закупить баночку-другую экологически чистого продукта. В магазинах такого товара не найти.

Также, впрочем, как и сладостей по этому рецепту.

Школьницы из Пухович предложили новые цукаты. Две Анастасии задались вопросом, почему мы едим импортные ананасы с киви и не пробовали в таком виде более привычные продукты.

Нам понадобятся вода, чтобы сварить сироп. Сахар – он же наш консервант, лимон – наш натуральный ароматизатор. Вначале измельчим овощи, фрукты. Затем приготовим сироп. Варим в нем продукты 15 минут и отправляем в духовку.

Здесь такими изысками никого не удивишь. В местной школе белорусские прысмаки – теперь уже фирменное блюдо.

Анастасия:

Мы рассказывали подругам. Все были в шоке: цукаты из огурца? Но на самом деле вкусно.

Несколько часов сушки – и цукаты готовы, можно пробовать. Судить о вкусе предоставим независимым экспертам. Мы же подсчитали стоимость. В разы дешевле импортных аналогов, и никаких сомнительных компонентов в составе.

С предложением наладить производство белорусских цукатов из местной школы ездили даже на соседние предприятия. Идею оценили, но технологически к ее воплощению там оказались не готовы.

Валентина Беседина, директор ГУО «Пуховичская средняя школа»:

Есть фермеры, которые выращивают овощи. И они готовы нам поставлять для этого производства и тыкву, и кабачки, и все остальное: морковь, свеклу. Только нет производства.

Может, другие предприятия возьмут на вооружение? Ниша-то свободна. Модные диеты и здоровое питание как никогда порождают спрос. Высушенные фрукты и овощи сохраняют большинство полезных свойств, признают врачи-диетологи.

Наталья Давыдова, диетолог:

Грубо говоря, из них убрали только воду. В основном все компоненты остались. С творожком в каком-то количестве, в какую-то кашу добавить, например, в овсянку немножко.

И хотя с цукатами любителям стройных линий нужно быть осторожней (как не крути, а продукт калорийный), но в ряду сладостей и они обходят конкурентов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Наталья Давыдова, диетолог:

Конфету или цукат? Я, скорее всего, выберу цукат, потому что все-таки в составе фруктоза сохранилась, полезные для нас кислоты, витамины. А в конфете этого нет.

На прилавках изобилие. И сухофрукты, и цукаты в большом ассортименте. Чего на найдешь в таких отделах, так это товаров от белорусских производителей. Хотя опытные и крупнейшие ритейлеры, а уж они-то знают толк и в бизнесе, и в покупательском спросе, признают: такая продукция сегодня весьма актуальна.

Ирина Кузьмина, заместитель директора магазина:

Затребован белорусский товар. То же яблоко в товарном виде, красиво высушенное, та же ягодка. Пусть это будет даже смородина, вишня, клюква. Пусть оно будет рядом с нами выросшее, на нашей полке выложенное и проданное.

Если уж заботиться о здоровом питании, то выбирать нужно тщательно и только натуральные продукты. Как должны выглядеть полезные сухофрукты и что наоборот должно насторожить.

Елена Левша, ассистент кафедры общей гигиены Белорусского государственного медицинского университета:

Чаще всего сухофрукты подвергаются химической обработке Но мы не можем досконально знать технологию производства. Это уже остается на добросовестности производителей. Но тем не менее мы можем обезопасить себя.

Елена в этой области специалист. Но и простой покупатель может свести к минимуму вред для своего здоровья от, казалось бы, здоровой пищи. То, что на поверхности – слишком яркий и красивый цвет.

Елена Левша, ассистент кафедры общей гигиены Белорусского государственного медицинского университета:

Это цукат из вишни. Он обладает ярким красным цветом. Высушенная вишня не будет такого цвета. Поэтому здесь, скорее всего, добавлен пищевой краситель, что не есть хорошо.

Насторожить должны и слишком привлекательный блеск, и подозрительный запах. Это что касается привычных всем продуктов, о пользе которых никто не спорит.

А вот как эксперты и покупатели отнесутся к нашим новинкам? Достаем пуховичские цукаты и лепельские яблочные чипсы.

Покупатели:

Можно варить ребенку компот и есть так. В принципе, удачно. Интересный вкус, но тоже, в принципе, очень вкусно. Очень приятный вкус. Мне нравится. Все очень хорошо и полезно. Мой ребенок стал бы есть и это, и это. В принципе, и я.

Очень понравился кабачок. Вкусный, как домашний. Вот эти бы точно покупал.

Я чипсы боюсь и себе, и детям покупать – там всякое. А это вкусно, это есть можно. Если брать просто сухофрукты, жевать, то это, конечно, легче и вкуснее.

Ирина Кузьмина, заместитель директора магазина:

Хорошо. И не скажешь, что кабачок. Больше на ананас похоже. Я уже сомневаюсь, что это не ананасов пачку подсунули.

Если будут под какие-то гарантии, то взяла бы на реализацию этот товар. Многие предприятия боятся именно того, что просроченный товар останется без движения в магазине. Если это будет обменный товар, то конечно.

Елена Левша, ассистент кафедры общей гигиены Белорусского государственного медицинского университета:

Мне кажется, кабачок – отличный аналог импортным цукатам. И вполне можно вводить его в наш рацион. Выглядит абсолютно естественно. И так продукт с виду можно абсолютно спокойно употреблять. Поэтому попробуем. Отлично. Причем яблоко содержит большое количество пектинов. Единственный момент – они вкусные, поэтому все-таки, какими бы полезными они не были, во всем нужна мера.

И ритейлеры, и покупатели к новой продукции готовы. Особенно к вкусной и полезной. Созреют ли производители?