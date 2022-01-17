В Беларуси спрос частного сектора на дрова вырос на 20% этой зимой

Новости Беларуси. Спрос на дрова этой зимой вырос на 20 %. В среднем за сутки обрабатывается до 1 000 заявок. Было и больше.

В Минлесхозе отметили, что население стало меньше заготавливать дрова самостоятельно, предпочитая купить их в готовом виде. За четвертый квартал 2021 года горрайтопсбытам лесозаготовители продали 156 тысяч кубометров дров. И это без учета того, что граждане купили напрямую без малого 500 тысяч кубометров. Это более 66 тысяч заявок.