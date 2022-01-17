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В Беларуси спрос частного сектора на дрова вырос на 20% этой зимой

17 января 2022 15:14
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Новости Беларуси. Спрос на дрова этой зимой вырос на 20 %. В среднем за сутки обрабатывается до 1 000 заявок. Было и больше.  

В Беларуси спрос частного сектора на дрова вырос на 20% этой зимой-1

В Минлесхозе отметили, что население стало меньше заготавливать дрова самостоятельно, предпочитая купить их в готовом виде. За четвертый квартал 2021 года горрайтопсбытам лесозаготовители продали 156 тысяч кубометров дров. И это без учета того, что граждане купили напрямую без малого 500 тысяч кубометров. Это более 66 тысяч заявок.  

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# Торговля в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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