Литовцы не готовы оплачивать счета за отопление. Многие обращаются за компенсацией

Новости Литвы. Жители Литвы продолжают получать счета за отопление. Для большинства сумма шокирующая и неподъемная, особенно для пенсионеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минимальный рост – в два раза, хотя думали, что будет не больше 50 %.

Крупнейший поставщик систем централизованного теплоснабжения в Литве ссылается на методику ценообразования. Мол, цена отопления, которую население видит в своих счетах, включает в себя цены на топливо двухмесячной давности. Заплатить поставщикам за газ необходимо вперед, а поскольку потребителям тепла дается месячный срок на оплату газа, то фактическую выручку за отпущенное потребителям тепло компания получает только через четыре месяца.