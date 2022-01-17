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Литовцы не готовы оплачивать счета за отопление. Многие обращаются за компенсацией

17 января 2022 15:13
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Новости Литвы. Жители Литвы продолжают получать счета за отопление. Для большинства сумма шокирующая и неподъемная, особенно для пенсионеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минимальный рост – в два раза, хотя думали, что будет не больше 50 %.  

Крупнейший поставщик систем централизованного теплоснабжения в Литве ссылается на методику ценообразования. Мол, цена отопления, которую население видит в своих счетах, включает в себя цены на топливо двухмесячной давности. Заплатить поставщикам за газ необходимо вперед, а поскольку потребителям тепла дается месячный срок на оплату газа, то фактическую выручку за отпущенное потребителям тепло компания получает только через четыре месяца.  

Литовцы не готовы оплачивать счета за отопление. Многие обращаются за компенсацией-1

Те, кто не в состоянии оплатить счета, обращаются в местные органы власти с просьбой отсрочки оплаты или компенсации затрат. Столичный бюджет уже выделил на эти цели дополнительные полмиллиона евро.  

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# Экономический кризис # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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