Прямой эфир

Новости экономики за 17.01.2022

17 января 2022 15:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Почему растут цены на грузоперевозки, в какие страны вырос экспорт белорусских сыров, хватит ли дров этой зимой владельцам частных домов и как «Белтелеком» готов бороться с «цифровым неравенством»?  

С деловым обзором наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКИ ПОДНИМАЮТ ЦЕНЫ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ  

Российские грузоперевозчики начали уведомлять своих клиентов о повышении цен на транспортные услуги – в среднем на 20 % в зависимости от направления.  Участники рынка объясняют рост цен удорожанием комплектующих, масла, обслуживания машин. Но одна из основных причин – подорожание дизеля за год почти на 20 %. На него приходится половина затрат грузоперевозчиков. 

Новости экономики за 17.01.2022-1

Также дороже стали спутниковое слежение и связь, многие другие услуги, необходимые транспортникам. На этом фоне осложняется доставка грузов в страны ЕС. На границе скапливаются фуры.  

По данным Госпогранкомитета Беларуси, в минувшие выходные (15-16 января) выросло число грузовых авто на выезде в Евросоюз. Кроме того, почти в два раза вырос средний срок доставки контейнеров из Азии в Европу. Большие задержки наблюдаются и в направлении Азия – Америка.  

Литовцы не готовы оплачивать счета за отопление. Многие обращаются за компенсацией. Подробнее здесь.  

Новости экономики за 17.01.2022-4

ТУРЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ПОЛИТИКУ ДЕДОЛЛАРИЗАЦИИ  

В ближайшие несколько недель Турция ускорит отказ от доллара, конвертация валютных активов из доллара в турецкую лиру ускорится. Центробанк страны  ввел комиссию за хранение денег в банках в иностранной валюте – 1,5 % в год. Также гражданам предложили выплачивать компенсацию, если доход по депозиту в лирах будет ниже, чем по текущему курсу доллара.  

Новости экономики за 17.01.2022-7

И официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Нацбанка, доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.  

Читайте также:  

«Белтелеком» получил право оказывать услуги сотовой связи  

Экспорт белорусских сыров за 11 месяцев 2021 года вырос на 10%. В какие страны отправляют продукцию?  

В Беларуси спрос частного сектора на дрова вырос на 20% этой зимой  

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новости экономики за 14.01.2022
14 января 2022 17:24

Новости экономики за 14.01.2022

До 3 тонн в сутки. В Беларуси начнут производить сыр «Камамбер»
14 января 2022 16:24

До 3 тонн в сутки. В Беларуси начнут производить сыр «Камамбер»

Продажи компьютеров бьют рекорды. Всему причина – удалёнка
14 января 2022 16:19

Продажи компьютеров бьют рекорды. Всему причина – удалёнка