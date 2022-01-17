Новости экономики за 17.01.2022
Новости Беларуси. Почему растут цены на грузоперевозки, в какие страны вырос экспорт белорусских сыров, хватит ли дров этой зимой владельцам частных домов и как «Белтелеком» готов бороться с «цифровым неравенством»?
С деловым обзором наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКИ ПОДНИМАЮТ ЦЕНЫ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
Российские грузоперевозчики начали уведомлять своих клиентов о повышении цен на транспортные услуги – в среднем на 20 % в зависимости от направления. Участники рынка объясняют рост цен удорожанием комплектующих, масла, обслуживания машин. Но одна из основных причин – подорожание дизеля за год почти на 20 %. На него приходится половина затрат грузоперевозчиков.
Также дороже стали спутниковое слежение и связь, многие другие услуги, необходимые транспортникам. На этом фоне осложняется доставка грузов в страны ЕС. На границе скапливаются фуры.
По данным Госпогранкомитета Беларуси, в минувшие выходные (15-16 января) выросло число грузовых авто на выезде в Евросоюз. Кроме того, почти в два раза вырос средний срок доставки контейнеров из Азии в Европу. Большие задержки наблюдаются и в направлении Азия – Америка.
Литовцы не готовы оплачивать счета за отопление. Многие обращаются за компенсацией. Подробнее здесь.
ТУРЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ПОЛИТИКУ ДЕДОЛЛАРИЗАЦИИ
В ближайшие несколько недель Турция ускорит отказ от доллара, конвертация валютных активов из доллара в турецкую лиру ускорится. Центробанк страны ввел комиссию за хранение денег в банках в иностранной валюте – 1,5 % в год. Также гражданам предложили выплачивать компенсацию, если доход по депозиту в лирах будет ниже, чем по текущему курсу доллара.