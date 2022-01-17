Новости экономики за 17.01.2022

Новости Беларуси. Почему растут цены на грузоперевозки, в какие страны вырос экспорт белорусских сыров, хватит ли дров этой зимой владельцам частных домов и как «Белтелеком» готов бороться с «цифровым неравенством»?

С деловым обзором наш экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКИ ПОДНИМАЮТ ЦЕНЫ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

Российские грузоперевозчики начали уведомлять своих клиентов о повышении цен на транспортные услуги – в среднем на 20 % в зависимости от направления. Участники рынка объясняют рост цен удорожанием комплектующих, масла, обслуживания машин. Но одна из основных причин – подорожание дизеля за год почти на 20 %. На него приходится половина затрат грузоперевозчиков.