Новости экономики за 14.01.2022

Новости Беларуси. Как изменилась сумма семейного капитала в Беларуси с нового года и что происходит с ценами на газ в Европе? С деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.

РАЗМЕР СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА ВЫРОС НА 9,5 % ДО 25 995 РУБЛЕЙ Размер семейного капитала в Беларуси вырос на 9,5%. Новую сумму утвердили с нового года. Эти деньги начисляются на депозит семьям при рождении либо усыновлении третьего или последующих детей. В Беларуси на начало года было открыто свыше 108 тысяч таких счетов. Деньги целевые. Их можно тратить на улучшение жилищных условий, получение образования, лечение. В новой пятилетке поддержка государства назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно. На досрочное распоряжение средствами семейного капитала подали почти 50 тысяч заявлений.