Новости экономики за 14.01.2022

Новости Беларуси. Как изменилась сумма семейного капитала в Беларуси с нового года и что происходит с ценами на газ в Европе?
С деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.
Новости Беларуси. Как изменилась сумма семейного капитала в Беларуси с нового года и что происходит с ценами на газ в Европе?
С деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.
РАЗМЕР СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА ВЫРОС НА 9,5 % ДО 25 995 РУБЛЕЙ
Размер семейного капитала в Беларуси вырос на 9,5%. Новую сумму утвердили с нового года. Эти деньги начисляются на депозит семьям при рождении либо усыновлении третьего или последующих детей. В Беларуси на начало года было открыто свыше 108 тысяч таких счетов. Деньги целевые. Их можно тратить на улучшение жилищных условий, получение образования, лечение. В новой пятилетке поддержка государства назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно. На досрочное распоряжение средствами семейного капитала подали почти 50 тысяч заявлений.
ГАЗ В ЕВРОПЕ ОПЯТЬ ПОШЕЛ В РОСТ ПОСЛЕ СНИЖЕНИЯ ЦЕН ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ
Газ в Европе опять пошел в рост после снижения цен перед Новым годом. Биржевые цены подскочили более чем на 10 %, превысив отметку 1,1 тысячи долларов за тысячу кубометров. Прошлогодний рост цен на энергоноситель аналитики связывали с несколькими факторами, в числе которых – низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии, неопределенность с газопроводом «Северный поток-2» и погодный фактор – наступление аномальных холодов.
Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Нацбанка, доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.
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