Беларусь предложила Всемирному банку принять участие в программе «Дети Беларуси»

Новости Беларуси. Варианты расширения действующих направлений сотрудничества со Всемирным банком обсудили 16 сентября в Правительстве. Так, белорусская сторона предложила партнерам принять участие в программе «Дети Беларуси». Она направлена на поддержку детей и молодежи и решение демографических проблем. Это и реабилитация детей, и развитие дошкольных учреждений, а также возведение спортивных комплексов.

Среди предложений – участие Всемирного банка в развитии Припятского Полесья. Это может быть региональный проект Беларуси, Украины и Польши.

Стороны обсудили и возможные проекты в области образования, поддержки, малых и средних предприятий, а также в сфере управления госфинансами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Вопросы водоснабжения и водоотведения – это тоже очень актуально для нас. И я думаю, что проектами мы будем прирастать.

Я хотел бы также предложить еще возможное участие Всемирного банка в нашей программе «Дети Беларуси». Речь идет о детских дошкольных учреждениях, физкультурно-оздоровительных комплексах. Мы позитивно оцениваем динамику развития и в целом.

Лора Так, вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии:

Эксперты Всемирного банка рады работать с Беларусью, в частности над созданием стратегии развития экономики Беларуси до 2030 года. Сотрудничество между Беларусью и группой Всемирного банка значительно расширилось за последние годы. Впечатляют результаты, которые были достигнуты страной, в частности в области развития человеческого капитала. Мы обсуждаем возможные проекты в области образования, поддержки малых и средних предприятий, в сфере управления госфинансами.