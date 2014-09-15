Белорусские креветки: миф или реальность и где их можно попробовать

Новости Беларуси. Креветки – один из товаров, который попал под российские санкции. Сейчас здесь ищут альтернативных поставщиков. Свою лепту в решении этого вопроса отчасти могла бы внести и наша страна. Деликатес белорусского происхождения – не миф, а реальность.

В Брестской области креветки облюбовали местный водоем уже больше трех десятков лет назад. Однако пока ни местные жители, ни крупные промышленники не спешат делать бизнес на экзотических представителях фауны. Появится ли белорусский деликатес на прилавках магазинов?

Местные жители в ресторанах блюда из креветок не заказывают. Предпочитают деликатес добывать самостоятельно.

Старожилы с сожалением рассказывают: раньше креветка была большая и ходила у берега, теперь – совсем мелкая и на глубине. При этом уверяют: на вкус ракообразное из местного водоема ничуть не хуже, чем с прилавков магазинов, но там они гораздо дороже.

Эдуард Бутер:

Вкусные, я раньше их варил. Много поймаешь и варишь.

Само наличие в сачке субтропической речной креветки на этом водоеме давно никого не удивляет. Экзотические представители фауны в искусственном канале возле Березовской ГРЭС появились еще в 80-е. После запуска станции температура воды резко повысилась. Привычные раки и щуки исчезли, зато креветки, родина которых Юго-Восточная Азия, в воде с температурой «30+» почувствовали себя как дома.

Эдуард Бутер:

Когда все блоки работали и зимой была очень горячая вода, она кругом нерестилась. А когда один-два блока стали работать, вода стала холодной и был плохой нерест. Не те условия для нереста. Даже некоторые, я видел, ловили по пять штук, из Польши приезжали и закупали. Большую не брали. Для украшения блюд, наверное.

Здешние рыбаки восточную креветку за деликатес и вовсе не считают, ракообразных используют для наживки. На изысканный продукт, который пришелся бы по вкусу любому гурману, клюет и карп, и толстолобик.

Ученые, запустившие креветок в водоем в качестве эксперимента 30 лет назад, надеются: на уникальный проект наконец «клюнет» и белорусский бизнесмен.

Виктор Кулеш, доктор биологических наук, доцент кафедры общей биологии и ботаники БГПУ:

Очень интересная проблема – утилизация сбросного подогретого тепла энергетических объектов, в частности теплоэлектростанции. И чтобы повысить эффективность этого тепла, была идея разводить теплолюбивые виды беспозвоночных, в частности пресноводных креветок.

Еще одно направление – работа с речными раками. В небольших объемах их вполне можно выращивать. Технология нами уже отработана. Надо, чтобы были заинтересованные люди.

Креветки белорусского происхождения сегодня не найти даже на прилавках рыбных магазинов. Специалисты говорят: для промышленного производства китайского деликатеса объема озера Белое, конечно, не хватит. Но вписать новую строчку в меню национальных ресторанов ей вполне под силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.