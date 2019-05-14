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Новости экономики за 14.05.2019

14 мая 2019 18:58
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Новости Беларуси. Инфляция в апреле резко притормозила, всего 0,04%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Небольшое подорожание продуктов и промтоваров компенсировало снижение цен на услуги.

«Белавиа» начинает летать в Мюнхен

Больше всего за месяц подешевели огурцы и перец, подорожали свежая капуста и репчатый лук. Немного дороже стало обедать в столовых и кафе. Снизились цены на одежду обувь и мебель.

Новости экономики за 14.05.2019-1

Неожиданно и довольно значительно выросла плата за автостоянку. Предсказуемо подорожало топливо и горюче-смазочные материалы. Таким образом, с учётом апрельских показателей, получается, что с декабря 2018 года инфляция увеличилась на 2,7%.

РУБЛЁВЫЕ ВКЛАДЫ ЗА МЕСЯЦ ВЫРОСЛИ НА 60,2 МИЛЛИОНА

Новости экономики за 14.05.2019-4

Рублёвые вклады продолжают набирать популярность. Слабый прирост валютных депозитов в апреле сменился сокращением на 7 миллионов. В то же время сбережения в рублях увеличились ещё на 60 миллионов и уверенно приближаются к цифре четыре с половиной миллиарда. Рост доверия к депозитам в национальной валюте начался ещё в марте 2016 года. С той поры было только два месяца, когда общий объём рублёвых вкладов незначительно уменьшался.

БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ПРИОБРЕТАЕТ В ЛИЗИНГ НОВЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПОЕЗДА

Новости экономики за 14.05.2019-7

Белорусская железная дорога получит в лизинг новые пассажирские составы. Подписано соглашение о привлечении для этого кредита в объёме 29,5 млн. евро. Соглашение предусматривает поставку уже в 2019 году трёх шестивагонных дизель-поездов польского производства. Руководство БелЖД считает, что реализация этого проекта позволит повысить качество и безопасность транспортного обслуживания пассажиров как в Беларуси, так и за её пределами.

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# Еда # Экономика # Фотофакт

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