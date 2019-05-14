Новости экономики за 14.05.2019

Новости Беларуси. Инфляция в апреле резко притормозила, всего 0,04%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Небольшое подорожание продуктов и промтоваров компенсировало снижение цен на услуги.

«Белавиа» начинает летать в Мюнхен

Больше всего за месяц подешевели огурцы и перец, подорожали свежая капуста и репчатый лук. Немного дороже стало обедать в столовых и кафе. Снизились цены на одежду обувь и мебель.