Фермеры бьют тревогу: массово гибнут пчёлы в Могилёвском районе

Новости Беларуси. Фермеры Могилёвской области бьют тревогу. В регионе наблюдается массовая гибель пчёл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Фермеры Могилёвской области бьют тревогу. В регионе наблюдается массовая гибель пчёл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, только в Шкловском районе ежегодно из-за нарушения сроков внесения пестицидов в почву гибнет несколько сотен тысяч этих медоносных насекомых. А ведь именно благодаря им урожай рапса увеличивается на 20-30%.
Сегодня пчелы на пасеке Андрея Шушиначева весь день остаются в своих ульях. И это несмотря на погожий, ясный день, когда рапс вовсю цветет и манит насекомых ароматами. Но такие жертвы оправданы, считает Андрей, ведь на поля сегодня вышла «тяжелая артиллерия». В хозяйстве «Газовик-Сипаково» началась обработка рапса пестицидами.
Андрей Шушиначев, пчеловод:
Если обработка проводится во время цветения, я считаю, это преступлением против природы. В других странах за это огромная административная ответственность. У нас ее нет, не выработана.
Они, как правило, влекут к гибели половине семей, поэтому пчеловодство в Беларуси не развивается, а увядает. Одна из причин – именно ежегодные обработки крестоцветных культур.
Ирина Недобоева, корреспондент СТВ:
Чтобы защитить пчел от гибели пчеловодам надо проделать большую работу. Либо вывезти пасеку минимум на 5 км от обработанного поля, либо же запереть пчел в домиках.
Для этого каждый улей накрывают вот такой редкой сеткой, поверх ставят дополнительные надстройки, орошают водой каждые три часа.
В противном случае ситуация может закончиться так же плачевно, как у Виктора Пинчука. Пчеловод в третьем поколении накануне лишился всего выводка.
Местные аграрии просто не удосужились предупредить владельцев пасек о внесении пестицидов. Пчелы по привычке вылетели с утра на сбор урожая, но в свои домики так и не вернулись.
Виктор Пинчук, пчеловод:
Мало пчел, по сравнению с Литвой, Латвией, Австрией, Германией, Польшей. Там по 9 семей на гектар, в Австрии 14 – на 1 гектар земли. У нас всего 3-4 семьи. 87% всех культур, которые выращивает человек, опыляются пчелами. Если пчелы умрут, чрез 7-8 лет на Земле начнет вымирать человечество.
По словам пчеловодов, в санитарно-ветеринарных правилах черным по белому написано, чтобы обезопасить насекомых, аграрии обязаны вносить особо-опасные пестициды до начала цветения растений. А если уж не успели, распылять их можно только вечером или в пасмурный день, чтобы насекомые не получили опасную дозу ядов.
Сергей Иванов, главный агроном сельхозпредприятия «Газовик-Сипаково»:
Кому надо было, люди позвонили, я им все объяснил, что будем работать инсектицидом, что рапс цветет, пошел вредитель.
Анатолий Труханенко, директор Могилёвской областной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений:
Но согласно СанПиНа, которым мы руководствуемся, это делается за 3-4 дня, оповещаются собственники пчелопасек, вывешиваются объявления в местах массового присутствия людей. Кроме того, главные агрономы обходят, обзванивают пчеловодов.
Главный агроном «Газовик-Сипаково» объявления на магазине и остановках развесил только вчера. Далеко не все пчеловоды успели их прочесть. По словам Андрея Шушиначева, пчелы, которые находятся в радиусе пяти километров от опыленных полей, сегодня в свои ульи уже не вернутся.