Фермеры бьют тревогу: массово гибнут пчёлы в Могилёвском районе

Новости Беларуси. Фермеры Могилёвской области бьют тревогу. В регионе наблюдается массовая гибель пчёл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, только в Шкловском районе ежегодно из-за нарушения сроков внесения пестицидов в почву гибнет несколько сотен тысяч этих медоносных насекомых. А ведь именно благодаря им урожай рапса увеличивается на 20-30%.

Сегодня пчелы на пасеке Андрея Шушиначева весь день остаются в своих ульях. И это несмотря на погожий, ясный день, когда рапс вовсю цветет и манит насекомых ароматами. Но такие жертвы оправданы, считает Андрей, ведь на поля сегодня вышла «тяжелая артиллерия». В хозяйстве «Газовик-Сипаково» началась обработка рапса пестицидами.

Андрей Шушиначев, пчеловод:

Если обработка проводится во время цветения, я считаю, это преступлением против природы. В других странах за это огромная административная ответственность. У нас ее нет, не выработана.

Они, как правило, влекут к гибели половине семей, поэтому пчеловодство в Беларуси не развивается, а увядает. Одна из причин – именно ежегодные обработки крестоцветных культур.

Ирина Недобоева, корреспондент СТВ:

Чтобы защитить пчел от гибели пчеловодам надо проделать большую работу. Либо вывезти пасеку минимум на 5 км от обработанного поля, либо же запереть пчел в домиках.

Для этого каждый улей накрывают вот такой редкой сеткой, поверх ставят дополнительные надстройки, орошают водой каждые три часа.

В противном случае ситуация может закончиться так же плачевно, как у Виктора Пинчука. Пчеловод в третьем поколении накануне лишился всего выводка.

Местные аграрии просто не удосужились предупредить владельцев пасек о внесении пестицидов. Пчелы по привычке вылетели с утра на сбор урожая, но в свои домики так и не вернулись.

Виктор Пинчук, пчеловод:

Мало пчел, по сравнению с Литвой, Латвией, Австрией, Германией, Польшей. Там по 9 семей на гектар, в Австрии 14 – на 1 гектар земли. У нас всего 3-4 семьи. 87% всех культур, которые выращивает человек, опыляются пчелами. Если пчелы умрут, чрез 7-8 лет на Земле начнет вымирать человечество.

По словам пчеловодов, в санитарно-ветеринарных правилах черным по белому написано, чтобы обезопасить насекомых, аграрии обязаны вносить особо-опасные пестициды до начала цветения растений. А если уж не успели, распылять их можно только вечером или в пасмурный день, чтобы насекомые не получили опасную дозу ядов.

Сергей Иванов, главный агроном сельхозпредприятия «Газовик-Сипаково»:

Кому надо было, люди позвонили, я им все объяснил, что будем работать инсектицидом, что рапс цветет, пошел вредитель.

Анатолий Труханенко, директор Могилёвской областной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений:

Но согласно СанПиНа, которым мы руководствуемся, это делается за 3-4 дня, оповещаются собственники пчелопасек, вывешиваются объявления в местах массового присутствия людей. Кроме того, главные агрономы обходят, обзванивают пчеловодов.