Беларусь заняла 44-е место по условиям ведения бизнеса (рейтинг Doing Business — 2016) среди 189 стран

Ежегодное исследование Группы Всемирного банка поставило нашу страну на 44 строку в списке из 189 государств. Любопытно, что у России 51 позиция. Выше рейтинги у партнёров Беларуси по Евразийскому экономическому союзу - у Казахстана и Армении. Мировое лидерство удерживает Сингапур.

Финансовые аналитики при составлении рейтинга учли темпы проведения реформ в нашей стране, направленных на улучшение условий для начала и осуществления предпринимательской деятельности.

Ещё год назад по основной позиции — сложность регистрации бизнеса — Беларусь занимала 40 место — теперь — 12. В разы упрочнились позиции в таких категориях, как получение разрешения на строительство, отсутствие барьеров во внешней торговле.