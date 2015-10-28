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Беларусь заняла 44-е место по условиям ведения бизнеса (рейтинг Doing Business — 2016) среди 189 стран

28 октября 2015 09:35
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Ежегодное исследование Группы Всемирного банка поставило нашу страну на 44 строку в списке из 189  государств. Любопытно, что у России 51 позиция. Выше рейтинги у партнёров Беларуси по Евразийскому экономическому союзу - у Казахстана и Армении. Мировое лидерство удерживает Сингапур.

Финансовые аналитики  при составлении рейтинга учли темпы проведения реформ в нашей стране, направленных на улучшение условий для начала и осуществления предпринимательской деятельности.

Ещё год назад по основной позиции — сложность регистрации бизнеса — Беларусь занимала 40  место — теперь — 12.  В разы упрочнились позиции в таких категориях, как получение разрешения на строительство, отсутствие барьеров во внешней торговле.

# Экономика # Бизнес в Беларуси

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