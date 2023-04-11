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В Беларуси снова подешевел бензин. Это уже шестое снижение цен за 2023-й

11 апреля 2023 16:25
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Новости Беларуси. В стране снова дешевеет бензин. С начала года это уже шестое снижение предельных цен на автомобильное топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси снова подешевел бензин. Это уже шестое снижение цен за 2023-й-1

Предыдущий раз цены на заправках менялись 4 апреля и также на 1 копейку. По словам участников рынка и экспертов, новые решения могут быть связаны с антиинфляционной кампанией и улучшением состояния белорусской нефтяной промышленности. Договоренности о налоговом маневре в нефтяном секторе, достигнутые с Россией, помогают белорусским переработчикам получать, как и российским НПЗ, обратный акциз по единым правилам. Дополнительные средства позволяют нашим нефтезаводам экономически чувствовать себя стабильнее.

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# Цены на бензин # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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