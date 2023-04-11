В Беларуси снова подешевел бензин. Это уже шестое снижение цен за 2023-й

Новости Беларуси. В стране снова дешевеет бензин. С начала года это уже шестое снижение предельных цен на автомобильное топливо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предыдущий раз цены на заправках менялись 4 апреля и также на 1 копейку. По словам участников рынка и экспертов, новые решения могут быть связаны с антиинфляционной кампанией и улучшением состояния белорусской нефтяной промышленности. Договоренности о налоговом маневре в нефтяном секторе, достигнутые с Россией, помогают белорусским переработчикам получать, как и российским НПЗ, обратный акциз по единым правилам. Дополнительные средства позволяют нашим нефтезаводам экономически чувствовать себя стабильнее.