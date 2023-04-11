Новости экономики за 11.04.2023

В Беларуси практически в два раза снизилась годовая инфляция. Показатель роста цен снижается восьмой месяц подряд. Как эксперты объясняют такую динамику? Импортной продукции на прилавках магазинов покупатели предпочитают отечественную. На что повысился спрос? На белорусской биржевой площадке заключили первую за 15 лет сделку, совершенную резидентом Таджикистана. Какой товар стал предметом закупки? С деловым обзором дня экономический обозреватель Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ. МАРТ: БЛАГОДАРЯ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН ВЫРОСЛА ДОЛЯ ПРОДАЖИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Введение новой системы регулирования цен позволило не просто снизить инфляцию, а значительно увеличить долю продаж отечественных товаров. Фактически был сломлен многолетний тренд падения доли продаж продукции белорусского производства. Эта доля по итогам 2022 года выросла почти до 70 %, в том числе продуктов – до 76 %. Отдельными товарами страна обеспечивает себя полностью, например, мясной и молочной продукцией. Также наши предприятия с учетом сложившейся обстановки стали выпускать сыр с белой и голубой плесенью, хамон, прошутто, пармскую ветчину. Отечественный товар гораздо дешевле. С Минсельхозпродом прорабатывается возможность выращивания зелени и овощей, которые в Беларуси производятся в недостаточных для обеспечения внутреннего рынка объемах. Например, шпинат, руккола, сельдерей. Годовая инфляция в Беаруси снизилась до 6 %. Что прогнозируют аналитики? БУТБ ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛА СДЕЛКУ ПО ЗАКУПКЕ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕЙ ПРОДУКЦИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ