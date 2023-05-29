Национальные валюты в торговле ЕАЭС предлагают сделать валютами контрактов

На 2023 год правительство Беларуси поставило цель полностью отказаться от расчетов в долларах и евро в торговле со всеми странами ЕАЭС. Сейчас оплата в национальных валютах в ЕЭК осуществляется примерно по 80 % торгуемых товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной удельный вес – российский рубль, на долю доллара и евро приходится всего 8 %. Евразийская экономическая комиссия предлагает национальные валюты в торговле ЕАЭС сделать валютами контрактов. Зачастую в торговых соглашениях прописывается сумма в резервных валютах Международного валютного фонда, а уже расчеты идут в национальных валютах. Чтобы было меньше потрясений для экономик государств Евразийского экономического союза в связи с волатильностью валют, ЕЭК инициирует фиксировать стоимость товара в национальной валюте.