В Беларуси с 30 сентября на 1 копейку увеличится стоимость топлива

Новости Беларуси. С 30 сентября в Беларуси подорожает моторное топливо. Бензин и дизель дорожают пятый раз с начала осени и семнадцатый с начала 2018 года.

Как сообщается на сайте «Белнефтехима», стоимость топлива увеличится на 1 копейку.

АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 37 копеек,

АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 45 копеек,

АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 66 копеек,

ДТ – 1 рубль 45 копеек.

Ранее концерн по нефти и химии пояснил, что подорожание связано с необходимостью компенсировать затраты на приобретение углеводородного сырья.