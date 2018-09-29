В Беларуси с 30 сентября на 1 копейку увеличится стоимость топлива

Новости Беларуси. С 30 сентября в Беларуси подорожает моторное топливо. Бензин и дизель дорожают пятый раз с начала осени и семнадцатый с начала 2018 года.
Как сообщается на сайте «Белнефтехима», стоимость топлива увеличится на 1 копейку.
АИ-92-К5-Евро – 1 рубль 37 копеек,
АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 45 копеек,
АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 66 копеек,
ДТ – 1 рубль 45 копеек.
Ранее концерн по нефти и химии пояснил, что подорожание связано с необходимостью компенсировать затраты на приобретение углеводородного сырья.
Предыдущее изменение цен на автомобильное топливо было 23 сентября – подробности здесь.