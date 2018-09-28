Премьер-министр Беларуси встретился с губернатором китайской провинции Цзянсу

Новости Беларуси. Шаги по расширению белорусско-китайского сотрудничества обсуждались 28 сентября на встрече премьер-министра нашей страны с губернатором китайской провинции Цзян Су, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Шаги по расширению белорусско-китайского сотрудничества обсуждались 28 сентября на встрече премьер-министра нашей страны с губернатором китайской провинции Цзян Су, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В последнее время государства активизировали межрегиональное сотрудничество. Стать ближе позволяет прямое железнодорожное сообщение, налаженное по Шелковому пути. Это оказывает значительное влияние на уровень торговли.
Провинция Цзян Су находится на востоке Китая и является одним из наиболее развитых китайских регионов. В 2017 году его ВВП превысил триллион долларов (10 % от общекитайского).