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Премьер-министр Беларуси встретился с губернатором китайской провинции Цзянсу

28 сентября 2018 12:01
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Новости Беларуси. Шаги по расширению белорусско-китайского сотрудничества обсуждались 28 сентября на встрече премьер-министра нашей страны с губернатором китайской провинции Цзян Су, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Беларуси встретился с губернатором китайской провинции Цзянсу-1

В последнее время государства активизировали межрегиональное сотрудничество. Стать ближе позволяет прямое железнодорожное сообщение, налаженное по Шелковому пути. Это оказывает значительное влияние на уровень торговли.

Премьер-министр Беларуси встретился с губернатором китайской провинции Цзянсу-4

Провинция Цзян Су находится на востоке Китая и является одним из наиболее развитых китайских регионов. В 2017 году его ВВП превысил триллион долларов (10 % от общекитайского).

# Беларусь-Китай # Экономика # Фотофакт

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