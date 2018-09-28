Премьер-министр Беларуси встретился с губернатором китайской провинции Цзянсу

Новости Беларуси. Шаги по расширению белорусско-китайского сотрудничества обсуждались 28 сентября на встрече премьер-министра нашей страны с губернатором китайской провинции Цзян Су, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последнее время государства активизировали межрегиональное сотрудничество. Стать ближе позволяет прямое железнодорожное сообщение, налаженное по Шелковому пути. Это оказывает значительное влияние на уровень торговли.