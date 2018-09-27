Новости экономики за 27.09.2018

Новости Беларуси. Куба подтверждает: белорусская техника надежна и прекрасно работает в условиях тропического климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пришло время обновить парк и наметить новые контакты. В эти дни Беларусь посещает делегация Острова Свободы. Гости уже ознакомились экспериментальными образцами нашей картофелеуборочной техники, а также изучили белорусские технологии производства молока.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ РЕПУТАЦИЯ Белорусские машины уже много лет успешно работают в непростых климатических условиях Острова Свободы. Поэтому когда пришло время сделать количественный и качественный рывок, выбор пал на проверенных производителей.