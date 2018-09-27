Новости экономики за 27.09.2018

Новости Беларуси. Куба подтверждает: белорусская техника надежна и прекрасно работает в условиях тропического климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пришло время обновить парк и наметить новые контакты. В эти дни Беларусь посещает делегация Острова Свободы. Гости уже ознакомились экспериментальными образцами нашей картофелеуборочной техники, а также изучили белорусские технологии производства молока.
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ РЕПУТАЦИЯ
Белорусские машины уже много лет успешно работают в непростых климатических условиях Острова Свободы. Поэтому когда пришло время сделать количественный и качественный рывок, выбор пал на проверенных производителей.
Сейчас в Беларуси находится представительная кубинская делегация. Гости хотят закупить еще больше промышленной продукции современных образцов. Один из пунктов программы – подписание договора о двустороннем научно-техническом сотрудничестве. Кубинцев интересует очень многое в белорусской промышленности: от мотоциклов до самых современных тракторов. Каждый день делегация посещает 4-5 предприятий в разных городах, и многие визиты заканчиваются договоренностями о сотрудничестве.