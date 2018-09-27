Прямой эфир

Новости экономики за 27.09.2018

27 сентября 2018 17:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Куба подтверждает: белорусская техника надежна и прекрасно работает в условиях тропического климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пришло время обновить парк и наметить новые контакты. В эти дни Беларусь посещает делегация Острова Свободы. Гости уже ознакомились экспериментальными образцами нашей картофелеуборочной техники, а также изучили белорусские технологии производства молока.

Новости экономики за 27.09.2018-1

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ РЕПУТАЦИЯ

Белорусские машины уже много лет успешно работают в непростых климатических условиях Острова Свободы. Поэтому когда пришло время сделать количественный и качественный рывок, выбор пал на проверенных производителей.

Новости экономики за 27.09.2018-4

Сейчас в Беларуси находится представительная кубинская делегация. Гости хотят закупить еще больше промышленной продукции современных образцов. Один из пунктов программы – подписание договора о двустороннем научно-техническом сотрудничестве. Кубинцев интересует очень многое в белорусской промышленности: от мотоциклов до самых современных тракторов. Каждый день делегация посещает 4-5 предприятий в разных городах, и многие визиты заканчиваются договоренностями о сотрудничестве.

Новости экономики за 27.09.2018-7

«Беларуськалий» требует признать ЗАО «Белорусская калийная компания» банкротом

Адвокаты проведут для малоимущих белорусов бесплатные юридические консультации

ЦБ России подозревает группу компаний «Кэшбери» в создании финансовой пирамиды

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Беларуськалий» требует признать ЗАО «Белорусская калийная компания» банкротом
27 сентября 2018 17:35

«Беларуськалий» требует признать ЗАО «Белорусская калийная компания» банкротом

Адвокаты проведут для малоимущих белорусов бесплатные юридические консультации
27 сентября 2018 17:34

Адвокаты проведут для малоимущих белорусов бесплатные юридические консультации

ЦБ России подозревает группу компаний «Кэшбери» в создании финансовой пирамиды
27 сентября 2018 17:34

ЦБ России подозревает группу компаний «Кэшбери» в создании финансовой пирамиды