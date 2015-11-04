Новости Беларуси. В Беларуси с 1 июля 2016 года будет проведена деноминация. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денежные купюры старого образца будут меняться на новые в соотношении 10 тысяч к 1 рублю. Проще говоря, с банкнот уберут 4 нуля и в обращении появятся копейки. Современные 100 рублей будут равны одной копейке.

До 31 декабря 2016 года – в переходный период – обе валюты будут в обращении параллельно.

Вадим Иосуб, старший аналитик компании «Альпари»:

С экономической точки зрения, это, по сути, нейтральное мероприятие. Для нас это будет просто удобнее.

Михаил Шавельзон, первый заместитель председателя Белорусского союза предпринимателей:

Как правило, деноминация делается тогда, когда понятно, что экономика находится в стабильном состоянии. Если правительство или Нацбанк решил делать деноминацию, это говорит о том, что это чисто техническая процедура. Значит они уверены, что в следующем году инфляции не будет. И в этом момент чисто технически народ не выиграет и не потеряет. Просто уберут нули и появятся новые деньги. Это хороший сигнал для рынка.