Михаил Мясникович: Вопрос защиты внутреннего рынка – это вопрос национальной безопасности

Новости Беларуси. Вопрос защиты внутреннего рынка – это вопрос национальной безопасности. Такое мнение прозвучало в Совете Республики, где мониторинговая группа 4 ноября обсуждала эту тему. Закрыть все потребности Беларуси собственными товарами и услугами невозможно. Да в этом нет и необходимости. Стоит сделать акцент на создании комфортных условий для отечественных производителей. И в этом случае мы получим конкурентоспособный продукт. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ продолжит тему.

На заседание мониторинговой группы – представители Госконтроля, Нацбанка, легкой промышленности, Минторга. На повестке дня вопрос сокращения доли продаж отечественных товаров и увеличения импорта.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:

В основном, это товары длительного пользования – стиральные машины, телевизоры, это товары легкой промышленности. Мы же понимаем, что засилье импортного не дает возможности нормально развиваться нашим предприятиям «Беллегпрома», которые могут и умеют производить качественную продукцию.

Ситуация напряженная. Для стабилизации нужны меры. Самое простое решение вопроса – импортозамещение. Однако у покупателя должен оставаться выбор. Михаил Мясникович, он возглавляет мониторинговую группу, акцентирует внимание на необходимости создания и производства конкурентоспособного товара как по цене, так и по качеству.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Должны приниматься решения, которые в первую очередь создают комфортные условия для отечественных товаропроизводителей. И при этом надо понимать, что закрыть все потребности страны собственными товарами и услугами невозможно и в этом нет необходимости. Но надо иметь конкурентоспособный продукт, который будет востребован как на внутреннем рынке, так и на экспорт. И тогда, получив валютную выручку, можно будет приобретать товары и услуги.

Конечно, многое в руках чиновников. Но и на местах нужно подумать, как помочь отечественному производителю. Те же магазины на самые выгодные места на полках далеко не всегда выкладывают белорусское. Элементарно чтобы найти нашу овсянку, которая в цене куда дешевле зарубежного продукта, нужно заглянуть на нижний ряд.

В то же время и производители не должны ждать решений от власти и надеяться на торговые сети. Покупатель часто пробует то, что рекламируют, и отдает предпочтение товару в более привлекательной упаковке.