Бизнесмены из Италии находятся с деловым визитом в Гомельской области

Новости Беларуси. Беларусь начинает получать дивиденды от вложений в грандиозную рекламную кампанию планетарного масштаба – ЭКСПО-2015. В наших выпусках программы Новости «24 часа» на СТВ мы не единожды рассказывали о работе белорусского павильона в итальянском Милане. За полгода – сотни тысяч посетителей, среди которых десятки потенциальных инвесторов. Рассмотрели в Беларуси потенциального партнёра и бизнесмены из Тосканы. На этой неделе они плотно работают в Гомельской области.

Александр Добриян, СТВ:

О том, что деловые круги Италии не первый год присматриваются к Белорусской экономике, бизнесмены с Апеннинского полуострова говорят в открытую. В последние годы их внимание всё чаще сконцентрировано на конкретных бизнес-проектах. Но генеральный толчок развитию двусторонних отношений дало участие нашей страны в уникальной площадке под названием ЭКСПО-2015 в Милане.

Вот уже полгода белорусский павильон, оформленный в оригинальном экологичном стиле, достойно рассказывает на «выставке стран» о синеокой Беларуси. Презентации, встречи, подписания – счёт мероприятиям, направленным на привлечение иностранных бизнес-партнёров, идёт на сотни. Каждый новый контакт – потенциальные инвестиции в нашу национальную экономику. И первые ласточки уже в Беларуси. На Гомельщине активно работают профессионалы из Тосканы. Главная цель – поиск перспективных проектов.

Антонио Наннипиери, руководитель по вопросам рекламы и развития (Италия):

Сейчас мы поняли, что мы имеем потенциал для развития взаимовыгодного сотрудничества в экономической сфере. Мы здесь для того, чтобы от слов перейти к делу: чтобы важные договорённости, достигнутые в рамках того же ЭКСПО, обрели конкретные формы сотрудничества. Сейчас мы работаем конкретно по бумажной отрасли и всем, что связано с её переработкой, и в туризме.

Интерес к бумажной отрасли не случаен: в Гомельском регионе в ближайшие месяцы откроется сразу два крупных производства. Светлогорский ЦКК прирастёт заводом по выпуску белёной целлюлозы, а на Добрушской бумажной фабрике начнут производить дефицитные в европейском масштабе мелованный и немелованный картоны.

Однако сфера итальянских интересов гораздо шире: они готовы сотрудничать в сельхозмеханизации, агрохимии, переработке мясной продукции и даже в производстве современных медицинских изделий.

Вячеслав Шеин, главный инженер ОАО «Медпласт»:

Они увидели здесь перспективы для дальнейшего развития совместного производства, которое в дальнейшем могло бы расширить свою линейку и выпускать не только шприцы, но и какие-то другие медицинские изделия.

Эджидио Лаззарини, официальный представитель итальянского производителя медицинских изделий (Италия):

Цель этого визита – дать старт проекту совместного производства. Это будет новый продукт для медицинских целей. Это не только шприцы, но приспособления для забора крови. Более подробно говорить сейчас мы не можем – это коммерческая тайна.

Конкретные технические моменты сотрудничества стороны планируют обсудить до конца месяца. В других направлениях работа ведётся не менее активными темпами.

Сейчас в Гомеле работает группа бизнесменов, юристов и архитекторов. В их графике встречи с местной администрацией, налоговыми службами, потенциальными партнёрами. Судя по насыщенности поездки, настроены тосканцы предельно серьёзно.