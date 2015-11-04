Формирование стабилизационных фондов Беларуси закончится через 10 дней

Новости Беларуси. Аграрии Беларуси на финальном этапе формирования стабфондов. Практика закладки сезонных овощей и фруктов существует, в том числе для того, чтобы избежать резкого роста цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Менее 10 дней осталось у представителей аграрной промышленности, чтобы закончить формирование стабилизационных фондов. По сути это запасы овощей, фруктов, мясной и молочной продукции, которые по мере потребности будут поступать на внутренний рынок. По продуктам растениеводства объем закладки сохранен на уровне прошлого года, по фруктам – прирост 8%.

Василий Седин, советник министра сельского хозяйства и продовольствия:

Для внутреннего потребления мы полностью обеспечены, кроме того 40-45% продовольствия мы поставляем на экспорт. За прошлый год было продано сельхозпродукции продукции на общую сумму 5,6 миллиардов долларов.

Одна из самых популярных форм торговли – сельхоз ярмарки. Здесь и разнообразие выше и цены ниже. Только предприятиями Белкоопсоюза их с начала года проведено более 5 тысяч, товарооборот вырос на 60 миллиардов рублей.

Варвара Платонова, заместитель председателя правления Белкоопсоюза:

Есть возможность на сегодняшний день обеспечить свой семейный стабфонд дешевой и качественной продукцией в любом ассортименте, который вы посчитаете нужным у себя дома.

Аппетиты белорусов растут: за 10 лет стали потреблять больше на 13%. Увеличиваются и объемы производства. Например, молока и мяса в этом году выпущено на 6% больше. Однако важно не только вырастить, но и сохранить. Модернизация коснулась практически всех овощехранилищ.

Вячеслав Драгун, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

У нас 395 хранилищ на 566,3 тысяч тонн единовременного хранения, из них более половины – овощехранилища климатом, то есть с температурным регулированием, и 13,5 тонн единовременного хранения – это газовые хранилища, которые позволяют хранить фрукты.

Юрий Таболин, СТВ:

Размеры этой камеры позволяют хранить здесь около 150 тонн капусты. По нормам температура здесь +2 градуса. При таких условиях она может храниться до середины мая. Однако продадут ее гораздо раньше – в декабре. В среднем статистика продаж – порядка 25-30 тонн в день.

В несколько раз больше овощей продадут уже в ближайшие выходные на ярмарке Белкоопсоюза. Новинка этого сезона – более глубокая переработка наиболее востребованных капусты и моркови. Теперь их не только моют и упаковывают, но и шинкуют. При этом рост стоимости совсем незначительный, а вот экономия времени у конечного потребителя существенная.