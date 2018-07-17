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Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям: Инциденты на стройке БелАЭС не влияют на достижение общего результата

17 июля 2018 21:30
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Новости Беларуси. Беларусь как ни одна другая страна заинтересована в безопасности Островецкой атомной станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям: Инциденты на стройке БелАЭС не влияют на достижение общего результата-1

Чтобы этот вопрос держать на контроле, на строящейся АЭС постоянно работают десятки специалистов в сфере промышленной, пожарной и ядерной безопасности. Помогают и коллеги из России. 17 июля они прибыли в Островец, чтобы обсудить ход строительства.

Совсем недавно появились результаты очередных стресс-тестов (подробнее здесь). В проверке участвовали специалисты 17 стран. Белорусская АЭС вновь подтвердила свою безопасность. В 2018 году Островец также посетят представители МАГАТЭ.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям: Инциденты на стройке БелАЭС не влияют на достижение общего результата-4

Анатолий Долголевец, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
В рамках выполнения поручения главы государства нами ведется ежедневная работа по обеспечению безопасности Белорусской атомной электростанции. Сегодня сюда вновь прибыли наши коллеги из Российской Федерации, и мы обсуждаем возникающие вопросы. Такая работа ведется нами на постоянной основе.

На поднадзорных министерству объектах строительства БелАЭС чрезвычайных ситуаций не происходит. Вместе с тем в целом на стройке порой отмечаются инциденты. Всем им дана правовая оценка, но важно, что они не влияют на достижение общего результата – возведения самой современной атомной станции.

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям: Инциденты на стройке БелАЭС не влияют на достижение общего результата-7

Основные строительные работы на станции уже завершены. Первый энергоблок АЭС планируется запустить уже в 2019 году, второй – в 2020.

# АЭС в Беларуси # Экономика # Анатолий Долголевец # Фотофакт

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