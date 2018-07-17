Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям: Инциденты на стройке БелАЭС не влияют на достижение общего результата

Новости Беларуси. Беларусь как ни одна другая страна заинтересована в безопасности Островецкой атомной станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь как ни одна другая страна заинтересована в безопасности Островецкой атомной станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы этот вопрос держать на контроле, на строящейся АЭС постоянно работают десятки специалистов в сфере промышленной, пожарной и ядерной безопасности. Помогают и коллеги из России. 17 июля они прибыли в Островец, чтобы обсудить ход строительства.
Совсем недавно появились результаты очередных стресс-тестов (подробнее здесь). В проверке участвовали специалисты 17 стран. Белорусская АЭС вновь подтвердила свою безопасность. В 2018 году Островец также посетят представители МАГАТЭ.
Анатолий Долголевец, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
В рамках выполнения поручения главы государства нами ведется ежедневная работа по обеспечению безопасности Белорусской атомной электростанции. Сегодня сюда вновь прибыли наши коллеги из Российской Федерации, и мы обсуждаем возникающие вопросы. Такая работа ведется нами на постоянной основе.
На поднадзорных министерству объектах строительства БелАЭС чрезвычайных ситуаций не происходит. Вместе с тем в целом на стройке порой отмечаются инциденты. Всем им дана правовая оценка, но важно, что они не влияют на достижение общего результата – возведения самой современной атомной станции.
Основные строительные работы на станции уже завершены. Первый энергоблок АЭС планируется запустить уже в 2019 году, второй – в 2020.