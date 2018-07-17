Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям: Инциденты на стройке БелАЭС не влияют на достижение общего результата

Новости Беларуси. Беларусь как ни одна другая страна заинтересована в безопасности Островецкой атомной станции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы этот вопрос держать на контроле, на строящейся АЭС постоянно работают десятки специалистов в сфере промышленной, пожарной и ядерной безопасности. Помогают и коллеги из России. 17 июля они прибыли в Островец, чтобы обсудить ход строительства.

Совсем недавно появились результаты очередных стресс-тестов (подробнее здесь). В проверке участвовали специалисты 17 стран. Белорусская АЭС вновь подтвердила свою безопасность. В 2018 году Островец также посетят представители МАГАТЭ.