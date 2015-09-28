Андрей Кобяков и Сергей Собянин обсудили наиболее актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества

Новости России. Закупки белорусской инновационной техники, помощь при строительстве московского метро, открытие нового Делового и культурного центра посольства Беларуси в России. Эти темы 28 сентября обсудили на встрече Андрея Кобякова и Сергея Собянина. Премьер-министр нашей страны и мэр Москвы обсудили наиболее актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Между Минском и Москвой около тысячи километров. Это расстояние можно преодолеть буквально за час на самолете. Чуть больше в пути – на машине. Две страны уже давно живут в Союзном государстве, а 28 сентября Беларусь и Россия стали еще ближе. В центре Белокаменной появился деловой и культурный комплекс посольства Беларуси в России. Официально центр открывают премьер-министр Беларуси и мэр Москвы.

Рукопожатие не ограничивается формальностями. Андрей Кобяков и Сергей Собянин долго общаются. Тем для обсуждения немало. Разговор продолжился за круглым столом. На повестке дня – дальнейшее торгово-экономическое сотрудничество.

В 2014 году товарооборот между Беларусью и Москвой составил 5 миллиардов долларов. В 2015-м он немного снизился. Но в перспективе стороны должны увеличить совместную цифру. Только за последние полгода Беларусь поставила в Москву продовольствия более, чем на полмиллиарда долларов.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы заинтересованы поставлять новую очень высококачественную белорусскую технику. Мы сегодня будем с вами, я надеюсь, обсуждать. У нас есть новые проекты, инновационные проекты. Я считаю, что то, что мы внедряем у себя в Минске, ведем разработки (в ближайшее время они у нас уже будут видны на улицах города), я уверен и рассчитываю на то, что такие же современные, модернистские наработки в области коммунальной техники, пассажироперевозок мы сумеем реализовать и в Москве.

Сергей Собянин отмечает: Беларусь – один из главных партнеров Москвы. Наши строители участвуют в возведении одной из веток московского метро. По улицам Белокаменной колесят автобусы и троллейбусы, сделанные в Беларуси.

Кстати, деловой и культурный центр – это тоже совместных рук дело. И этим сотрудничество не ограничится.

Сергей Собянин, мэр Москвы:

Особые слова благодарности за поставки продовольствия в Москву, особенно в сложный 2014 год это происходило. Белорусские ярмарки, которые проводились во множественном числе. Большая номенклатура и объемы поставок самых различных групп продовольствия. Я надеюсь, что все, что нами начато в предыдущие годы, будет активно продолжаться и в последующем. Не вижу никаких причин для того, чтобы не наращивать наши объемы сотрудничества.

Еще один масштабный совместный проект – это реконструкция Белорусского торгового павильона на ВДНХ. Белорусские товары прописались здесь еще с советских времен. По задумке архитекторов, покупателей, как и 50 лет назад, будут встречать большие ворота с колоннами.

Но нашу продукцию в Белокаменной знают без лишней рекламы. В торговом павильоне можно найти все: от продуктов питания до белорусской косметики.

28 сентября маршрут белорусской делегации немного изменится. Заседание союзного Совета министров пройдет в Доме Правительства – в Белом доме в Москве. На повестке дня – более 30 вопросов. Одна из главных тем для обсуждений – промышленная интеграция двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.