В Беларуси растёт спрос на отделочные стройматериалы

Новости Беларуси. В стране растет спрос на отделочные стройматериалы. Аналитики объясняют увеличение спроса восстановлением строительной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судите сами: банки охотнее кредитуют проекты по строительству жилья, из госбюджета выделяют средства на поддержку нуждающихся, госзастройщики увеличили портфель заказов, а строительные компании расширили перечень реализуемых проектов.

Поддержка банками покупателей новостроек позволила строительным компаниям, прежде всего крупным, увеличить количество сделок по продаже квартир. Это, в свою очередь, позитивно сказалось на спросе на отделочные стройматериалы.