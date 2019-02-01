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Нацбанк отменяет предельные процентные ставки по вкладам в белорусских рублях

01 февраля 2019 16:57
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Новости Беларуси. Доходность рублевых депозитов, возможно, в ближайшее время претерпит некоторые изменения. Национальный банк отменяет предельные процентные ставки по вкладам в национальной валюте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ограничения были введены четыре года назад. Тогда в условиях высокой инфляции это решение было необходимым и своевременным. По мере достижения монетарной стабильности необходимость в регулировании отпала, уступив место развитию рыночного механизма и конкуренции среди финансовых структур.

Поэтому те, кто хранит сбережения в рублях, скорее всего, получат возможность размещать средства на более привлекательных условиях. А вот тем, кто делает ставку на иностранную валюту, придется подождать. Здесь ограничения сохранятся, пока регулятор не получит достаточное количество статистических данных для принятия соответствующего решения.

Больше новостей экономики за 1 февраля здесь.

# Нацбанк Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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