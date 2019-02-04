Новости экономики за 04.02.2019

Новости Беларуси. Что повлияло на восстановление строительной отрасли страны, во что инвестирует Белорусская железная дорога, и с помощью каких финансовых инструментов Нацбанк страны будет контролировать уровень ставок банков? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.
НАДЗОР ЗА УРОВНЕМ СТАВОК
Расчетная величина стандартного риска. Это новый критерий, который вводит Национальный банк страны для надзора за ставками банков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К финансовым учреждениям, которые реализуют бизнес-модели с повышенным риском, будут применять соответствующие регуляторные требования. Это и достаточность капитала, и формирование специальных резервов на покрытие возможных убытков.
Уже с февраля Нацбанк начнет определять расчетную величину стандартного риска по шести финансовым инструментам в национальной валюте – это и вклады и кредиты – и публиковать на своем сайте не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала месяца их применения.
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