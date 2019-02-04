Новости экономики за 04.02.2019

Новости Беларуси. Что повлияло на восстановление строительной отрасли страны, во что инвестирует Белорусская железная дорога, и с помощью каких финансовых инструментов Нацбанк страны будет контролировать уровень ставок банков? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

НАДЗОР ЗА УРОВНЕМ СТАВОК

Расчетная величина стандартного риска. Это новый критерий, который вводит Национальный банк страны для надзора за ставками банков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.