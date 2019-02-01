Новости экономики за 01.02.2019

Новости Беларуси. Как изменятся ставки по рублевым депозитам? Где можно получить кредит на покупку новой квартиры? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк отменяет предельные процентные ставки по вкладам в белорусских рублях

Беларусбанк возобновил выдачу кредитов на приобретение недвижимости у застройщиков

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Возможности отдыха, оздоровления и лечения в нашей стране представлены на открывшейся сегодня в Риге международной туристической выставке Balttour-2019. На коллективном стенде Беларуси, организованным Национальным центром маркетинга МИД, свои предложения презентуют семь санаториев и информационный портал медицинских услуг.