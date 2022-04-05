В Беларуси растёт число предприятий, которые эффективно используют потенциал российского рынка

Еще один вариант переориентации экспорта – развивать кооперацию между производствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Растет число предприятий, которые эффективно используют потенциал российского рынка. То есть задача не просто экспортировать готовую продукцию, а еще на стадии ее разработки делать то, что будет востребовано за рубежом. В конце 2021 года белорусы освоили производство умных телевизоров на российской операционной системе «Салют».

Беларусь переориентирует на Россию и Китай 5 млрд долларов европейского экспорта товаров – подробности здесь.