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Новости экономики за 05.04.2022

05 апреля 2022 14:48
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Над какими вариантами переориентации экспорта работают профильные ведомства страны совместно с производителями товаров? На какую помощь государства могут рассчитывать начинающие фермеры? Ожидает ли Минсвязи увеличение числа зарубежных посылок из-за повышенного беспошлинного лимита в странах ЕАЭС?

С деловым обзором дня экономический обозреватель Наталья Надольская.

СЕМИ БЕЛОРУССКИМ РЫБХОЗАМ ГОСУДАРСТВО ПОМОЖЕТ ПОГАСИТЬ КРЕДИТЫ

Новости экономики за 05.04.2022-1

Правительство составило список рыбхозов, которым в течение трех лет субсидируют уплату части процентов за пользование кредитами. В перечне семь организаций. Речь идет о деньгах для покупки комбикормов для рыбы и погашения задолженности за них. Доля рыбы и рыбопродуктов в мировом продовольственном балансе постоянно растет. Среднегодовое потребление рыбы в мире приближается к 20 килограммам на человека. Устойчивый спрос на рыбную продукцию стимулирует рост производства продукции аквакультуры во всем мире. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировое производство рыбы к 2030 году может вырасти на 10,8 %.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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