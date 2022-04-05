Новости экономики за 05.04.2022

Правительство составило список рыбхозов, которым в течение трех лет субсидируют уплату части процентов за пользование кредитами. В перечне семь организаций. Речь идет о деньгах для покупки комбикормов для рыбы и погашения задолженности за них. Доля рыбы и рыбопродуктов в мировом продовольственном балансе постоянно растет. Среднегодовое потребление рыбы в мире приближается к 20 килограммам на человека. Устойчивый спрос на рыбную продукцию стимулирует рост производства продукции аквакультуры во всем мире. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировое производство рыбы к 2030 году может вырасти на 10,8 %.

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