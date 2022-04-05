Беларусь переориентирует на Россию и Китай 5 млрд долларов европейского экспорта товаров

Беларусь вследствие санкций со стороны Евросоюза переориентирует на Россию и Китай 5 миллиардов долларов европейского экспорта товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На руку отечественным производителям и то, что белорусские товары там не только уже нашли своего покупателя, но и пользуются стабильным спросом.
То есть нашим товаропроизводителям не нужно завоевывать рынки с нуля. Главная задача – нарастить объемы продаж. По данным Министерства экономики, за два месяца 2022 года экспорт вырос на 21,5 %, опережая темпы импорта. А его денежный объем в феврале достиг своего девятилетнего максимума – 3 миллиарда долларов.
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