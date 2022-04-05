Беларусь переориентирует на Россию и Китай 5 млрд долларов европейского экспорта товаров

Беларусь вследствие санкций со стороны Евросоюза переориентирует на Россию и Китай 5 миллиардов долларов европейского экспорта товаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На руку отечественным производителям и то, что белорусские товары там не только уже нашли своего покупателя, но и пользуются стабильным спросом.